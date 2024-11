“Ya había recibido amenazas”: concejal de Soledad sobre atentado al líder Víctor Pino

La superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro, en la tarde del sábado 2 de noviembre, denunció que el líder social Víctor Pino fue víctima de un atentado con arma de fuego.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció, también por su cuenta de X, ates Twitter, solicitando a la Fiscalía investigar los hechos.

Y agregó que: “El desarrollo de las bandas delincuenciales empieza a tener soporte político y por eso asesinan periodistas independientes”.

Le solicito a la @FiscaliaCol investigar el atentado contra el periodista Victor Pino en Soledad Atlántico. El desarrollo de las bandas delincuenciales empieza a tener soporte político y por eso asesinan periodistas independientes https://t.co/BkMPz7KZHZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2024

Frente a esto, Brayan Orozco, concejal de Soledad, Atlántico, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana, y comentó que el líder recibió dos impactos de bala “uno que le alcanzó parte del rostro”.

Además, reveló que hace un par de meses Pino había realizado una denuncia muy grave sobre la pérdida de 40.000 millones de pesos que estaban designados para recuperar la malla vial.

“Las vías no se encuentran pavimentadas, esos contratos iniciaron en el año 2022 y ya vamos para el 2025 y las vías no se hicieron, los contratistas no responden”, contó.

Dicha denuncia, fue replicada por el líder, e hizo un video que se viralizó en todo el municipio.

Posteriormente, Pino empezó a recibir amenazas, las cuales denunció ante la Fiscalía, pero “como cosa rara, a los líderes sociales no se les pone cuidad sino hasta que son asesinados”.

Hasta el momento, el líder Víctor Pino, dueño de un portal informativo, permanece con pronóstico reservado.