“No hay Partido Republicano, hay partido de Trump”: Rosario Marín, extesorera de EE.UU.

Donald Trump y Rosario Marín. Foto: (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) / (Photo by Mike Theiler/Getty Images)

Rosario Marín, extesorera de EE.UU., habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump.

Marín, quien hizo parte del gobierno de George Bush, es una republicana que no apoya a Trump en estos comicios y explicó el porqué de esta decisión.

“Él no quiere resolver el problema, es una persona tan mezquina que no está encontrando soluciones, solo quiere hacer campaña (…). Él quería hacer una campaña completamente antinmigrante, solamente busca su beneficio político y espero no le funcione”, aseguró.

Mencionó que “Trump es un maestro de división”, pues pone a su oponente como un enemigo.

“Una de las cosas que le reconozco es la facilidad que tiene de embaucar a tanta gente. Dice una mentira, la repite, la repite y la repite”, dijo.

¿Hay declive en el Partido Republicano y su apoyo a Donald Trump?

Afirmó que actualmente “no hay Partido Republicano, sino partido de Trump”, por lo que los valores del tradicional partido en Estados Unidos se perdieron y no los respetan.

Esta es la razón por la que “hay muchos republicanos que votarán por Harris”, según indicó.

Críticas al sistema democrático en Estados Unidos

“En Estados Unidos no somos una democracia en sí. En una democracia el voto popular ganaría las elecciones, pero tenemos una democracia basada en una república que representa el Colegio Electoral, el que gane esto gana la Presidencia”.

Finalmente, destacó que espera que el voto latino, que se ha volcado en gran parte con Kamala Harris, le alcance a la candidata para vencer a Trump en los comicios. “Espero eso sea suficiente”.