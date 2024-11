Drummond advierte que delincuentes están usando su nombre para estafar

Desde Drummond se informó que hay inescrupulosos que están realizando procesos de contratación fraudulentos a su nombre con el fin de realizar posibles estafas a la ciudadanía; dichos fraudes se están realizando en gran parte a través de redes sociales.

Ante el escenario, la minera aseguró que solo a través de sus canales oficiales se adelantan procesos de tal magnitud, por lo que pidió a la comunidad que denuncien cualquier situación contraria a la expuesta.

En su argumentación, Drummond expuso que:

- El personal de la compañía encargado de procesos de selección cuenta con correos corporativos que llevan el dominio @drummondltd.com (no usan Gmail, Hotmail, entre otros).

- Las ofertas laborales o convocatorias para sus programas de entrenamiento solo se publican en su página web y redes sociales oficiales, que son:

X: @DrummondLtdCo

Instagram: @drummondltdco

LinkedIn: Drummond Ltd.

Facebook: Drummond Ltd. Colombia

- No existen, además de los arriba mencionados, otros perfiles o cuentas en redes sociales habilitados a nombre de particulares que manifiestan ser empleados de la Compañía para desarrollar supuestos procesos de selección.

Finalmente, Drummond Ltd. dejó claro que no usa intermediarios para ninguno de sus procesos de selección o contratación y que no exige ni acepta prebendas o pagos de ningún tipo, ya sea de manera directa o a través de intermediarios, para acceder a sus vacantes o programas de entrenamiento.