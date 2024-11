The New York Times calificó la victoria de Trump como “una peligrosa amenaza” para EE.UU.

Diario de The New York Times. I Foto: Getty Images. Donald Trump. I Foto: Chip Somodevilla via Getty Images.

El diario The New York Times (NYT) publica este miércoles 6 de noviembre un editorial muy duro contra Donald Trump tras su victoria en las presidenciales estadounidenses, y considera sin ambages que “su victoria representa una grave amenaza” para el país, al que pone en “un peligroso rumbo que nadie puede prever cabalmente”.

El rotativo, faro de la prensa progresista en Norteamérica, apunta que los estadounidenses “deben ser conscientes de la amenaza a la nación y a sus leyes que vendrán de su 47 presidente, y estar listos para proteger sus derechos en defensa del país, las leyes, las instituciones y los valores que lo han hecho fuerte”.

El NYT incide en que “no puede haber engaño sobre quién es Donald Trump y cómo pretende gobernar (...) Lo que le motiva de forma clara es la obtención del poder y la salvaguarda del culto a la personalidad que ha construido a su alrededor”.

Sin embargo, no todos los medios muestran hoy el mismo perfil sombrío que el NYT.

The Wall Street Journal (WSJ), considerado el diario de las élites económicas, titula de forma más neutral que “Trump gana las elecciones y una segunda oportunidad”, e incide en que su “notable y victorioso regreso” es explicable en gran medida por los errores del gobierno demócrata de Joe Biden.

El WSJ considera que Trump es el verdadero retrato de la resiliencia, al haberse recuperado de episodios tan difíciles como el asalto al Capitolio, sus múltiples problemas judiciales (azuzados, según el diario, por un uso partidista que los demócratas hicieron de la Justicia) y hasta de un intento de asesinato en el que mostró “una valentía” que le resultó capital en su victoria.

The Washington Post, diario propiedad del multimillonario Jeff Bezos, quien se negó a apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris en la contienda (contra la opinión de su consejo editorial), aún no se ha pronunciado esta mañana sobre la victoria de Trump, pero en las horas previas había advertido que, fuera cual fuera el resultado, los ciudadanos deberían aceptarlo “organizándose, y no conspirando; manifestándose, pero no con disturbios”.

En cuanto al New York Post, tabloide claramente alineado con el trumpismo, su editorial lleva por título que “la victoria de Trump allana el camino a una nueva época dorada”, y considera que el presidente electo, “con el bagaje de la experiencia, puede reunir un sólido equipo en la Casa Blanca y hacer más difícil la obstrucción de las personas que representan al ‘estado profundo’”.

El rotativo predice un fin anticipado de todos los casos judiciales, considera que Israel “puede respirar aliviado” porque no habrá la menor restricción a sus políticas y se congratula de que Trump haya podido ahondar su apoyo entre la población negra y latina hasta hacer que “los trabajadores de todas las razas ahora se inclinan por los republicanos”.