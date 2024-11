UNGRD: Plata del saqueo habría ido a parar a campañas de María Clara Name y Gabriel Calle

María Clara Name y Gabriel Calle | Fotos: Colprensa

La W revela detalles hasta ahora desconocidos en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, dentro del sonado caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ambos congresistas han sido vinculados en las últimas horas a una investigación formal por parte del alto tribunal, que considera que hay elementos probatorios suficientes que darían cuenta de la responsabilidad de Name y Calle en ese entramado.

Para el magistrado ponente, Francisco Farfán, “se puede inferir en un primer nivel de análisis, que los hechos puestos en conocimiento efectivamente tuvieron ocurrencia”, premisa que es demoledora para los investigados.

Como se sabe, por lo que han dicho los dos testigos principales del caso, Olmedo López y Sneyder Pinilla, los expresidentes del Congreso habrían recibido 4.000 millones de pesos entre los dos (1.000 para Calle y 3.000 para Name), a cambio de su apoyo a la agenda de reformas del gobierno actual en el Legislativo. Sin embargo, en el auto que soporta la apertura de investigación formal, hay información valiosa y explosiva.

En primer lugar, a partir del testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, el cual estaría soportado con chats y otros elementos, se revelan los compromisos en materia electoral que también habrían movido la alianza calificada por la Corte como criminal.

Hasta el momento no se había dado una mención directa dentro del expediente y, según el documento que tiene en su poder La W, varias campañas se habrían beneficiado del saqueo a la Unidad que atiende las emergencias y desastres del país.

“El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente.

En el caso de Name, habría un interés directo en la consecución de recursos para la campaña de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá. Ella fue reelegida en octubre del año pasado en esa corporación con aval de la Alianza Verde.

En otro de los apartes, se habla de un desayuno ocurrido en el hotel Tequendama Suites, el 25 de septiembre de 2023, en el que estuvieron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y conocida en el caso como la mensajera; pero también Iván Name y Olmedo López.

Este último dijo a la Corte que su presencia en el desayuno “ratificaba el compromiso que ellos habían adquirido con él y que era el garante de ese apoyo económico para la política en la campaña de su hija y que si algo fallaba en la consecución de los recursos era porque este director había fallado en el direccionamiento de recursos públicos”.

La Corte precisa que a Name y Ortiz los “une un vínculo cercano de amistad”, un detalle que no es menor.

Por el lado de Calle, la ayuda iría principalmente para su hermano, Gabriel Calle, excandidato a la Gobernación de Córdoba, a quien desde el gobierno se habría buscado impulsar, pese a que fue derrotado por Erasmo Zuleta en la contienda regional del 2023. El testimonio de Olmedo López es contundente:

“Ambos, tanto el senador como el representante de la Cámara, sus familiares, estaban en campaña, el senador Iván Name con la doctora María Clara y candidata al Concejo de Bogotá y el doctor Andrés Calle con su señor padre, candidato a la alcaldía, hoy alcalde de Montelíbano y su hermano Gabriel candidato a la Gobernación por el Pacto Histórico y otros movimientos del departamento de Córdoba”, dijo.

López también afirmó que, “a pesar de que (Calle) se había elegido al representante a la Cámara, para nadie es un secreto que nos ayudaron inmensamente en el Departamento de Córdoba en las elecciones presidenciales, un aliado del Gobierno, pero no quedaba bien que siendo el presidente de la Cámara, un aliado del Gobierno, perdiera las elecciones su familia en el territorio”.

Génesis en la Casa de Nariño

Como ya se había señalado, la información recaudada por la Corte señala que todo el entramado se habría gestado en la propia Casa de Nariño y el nombre de mayor jerarquía involucrado hasta el momento es el de Carlos Ramón González, quien para la época de los hechos era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

La Corte recaudó los testimonios de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, Olmedo de Jesús López Martínez, Carlos Ramón González Merchán, Sandra Liliana Ortíz Nova y Luis Fernando Velasco Chaves, todos estos exfuncionarios del actual gobierno nacional.

Además, se tuvo en cuenta un estudio de georreferenciación hecho por el experto Ricardo Andrés Cruz Pérez, como respaldo para tener las ubicaciones de los implicados y ver si coincidían con la versión de Pinilla y López. También aparece un informe de Policía Judicial de uno de los investigadores de la Dijín en el que fueron recopilados videos y grabaciones realizadas de las cámaras del Hotel Tequendama, “en las cuales se evidencie el ingreso, salida y recorrido dentro de este”.

Pero hay más: La W conoció que hay un proyecto de auto con el que este jueves se abriría investigación formal a los demás involucrados en un caso en el que todas las piezas empiezan a encajar y donde la Corte empieza a tomar decisiones para que respondan los responsables de haberse robado la plata de la entidad que atiende las emergencias y la sed de los más vulnerables.