Caso UNGRD: Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a Iván Name y Andrés Calle

Expresidente del Senado, Iván Name (i), y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La Corte Suprema de Justicia colombiana abrió este martes una investigación contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por su presunta vinculación en hechos de corrupción en una unidad estatal, que salpica a varios miembros del Gobierno y del Congreso. EFE/ Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda / Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

La Corte Suprema de Justicia citó a los congresistas Iván Name y Andrés Calle para que rindan indagatoria en el marco de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Name deberá comparecer el próximo 25 de noviembre, mientras que Calle ha sido citado para el 27 del mismo mes, a las 9:00 de la mañana.

La diligencia se realizará en el despacho del magistrado ponente Francisco Farfán, quien lidera la investigación formal contra los congresistas.

Se debe recordar que se conocieron detalles sobre la apertura de investigación de la Corte, que vinculan a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes con presuntas irregularidades en el manejo de contratos y recursos asignados a la UNGRD.

Ambos han sido vinculados formalmente a la investigación debido a los elementos probatorios que, según la Corte, podrían evidenciar presuntamente alguna responsabilidad en el esquema de corrupción que afectó a esta entidad.

El magistrado Farfán indicó en el documento de apertura de investigación que “se puede inferir en un primer nivel de análisis, que los hechos puestos en conocimiento efectivamente tuvieron ocurrencia”.

La investigación de la Corte Suprema también sugiere que el dinero, presuntamente, desviado de la UNGRD habría sido utilizado para financiar campañas políticas de familiares cercanos de los congresistas involucrados.

En el caso del senador Iván Name, se investiga si parte de esos recursos habría apoyado la campaña de su hija, María Clara Name Ramírez, quien fue reelegida en el Concejo de Bogotá en octubre pasado con el aval de la Alianza Verde. Esta línea de la investigación pretende establecer si hubo un interés directo de Name en asegurar recursos para el fortalecimiento de la carrera política de su hija en la capital.

Por su parte, el representante Andrés Calle también estaría involucrado en un esquema similar. Los investigadores analizan si los recursos presuntamente recibidos habrían sido canalizados hacia las campañas de su padre, Gabriel Alberto Calle Demoya, quien aspiró a la Alcaldía de Montelíbano, y de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas, en su candidatura a la Gobernación de Córdoba.