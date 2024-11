“Es un homicidio”: familiar de ciclistas arrollados por funcionario de la SuperTransporte

La W conoció que un funcionario de la Superintendencia de Transporte, Sergio Israel Rojas Serrano, en aparente estado de alicoramiento, arrolló a dos ciclistas en la ciudad de Neiva, se trata de los hermanos Cesar García Sastoque y Juan Carlos García Sastoque, este último falleció al instante.

El vehiculo que conducía el funcionario era un Ford Mustang convertible de color rojo, que tiene una multa por casi 57 millones de pesos por manejar bajo el efecto del alcohol.

“Lo que sabemos, verificado, es que Sergio Rojas sale de un centro de diversión aquí en Neiva. En un semáforo antes del accidente para a comprar licor y arranca con una especie de pique y atropelló a mi cuñado y al hermano, y estrelló el carro contra una tractomula. Mi cuñado, César, llegó muy herido a la clínica y su hermano falleció al instante. El conductor de la tractomula intentó detener al señor y escapa con la ayuda de sus cómplices, porque son cómplices de un homicidio, y hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión por parte de las autoridades”, señaló ante los micrófonos de La W el cuñado de uno de los afectados, Weymar Muñoz.

Cuenta Muñoz que al funcionario lo capturan pero lo dejan libre porque después del accidente, vuelve al lugar de los hechos. Hasta el momento, Sergio Rojas no ha intentado comunicarse con la familia.

“Regresa al sitio del accidente como cualquier sociópata y desadaptado para ver qué ha pasado. Lo conducen al búnker de la Fiscalía aquí en Neiva, pero después de una entrevista lo dejan libre. A nosotros no nos interesa comunicarnos con una persona de esas características que a todas luces es un desadaptado y que es una persona peligrosa para la sociedad. La Fiscalía no la captura en flagrancia, entonces no toma decisiones, pero es que este no es un accidente de tránsito, este es un homicidio. Hay omisión de socorro porque los acompañantes que iban con él, lo ayudan a escapar”.

Sergio Rojas, quien actualmente es funcionario de la Superintendencia de Transporte en la dirección de Promoción y Prevención en Puertos, tenía multas por casi 57 millones de pesos por manejar bajo el efecto del alcohol.

La W pudo establecer que tenía otra multa de 22 millones de pesos, pero ya no aparece registrada en el sistema. Además, tenía la licencia de conducción suspendida.

“Nadie entiende porque andaba manejando este vehículo ese día en estado de alicoramiento. Nadie se ha pronunciado al respecto, sí ha habido acompañamiento de las autoridades diciendo -vamos a actuar-”, pero empezando por el fiscal de caso, todavía no ha tomado ninguna decisión”.

