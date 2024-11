Esposa de policía asesinado en la región del Catatumbo estaba pidiendo su traslado

Cúcuta

Desgarrador, así fue el relato de Cindy Núñez, esposa del patrullero Duvan Perdomo Aguilar, asesinado la noche anterior en el casco urbano del municipio de Convención.

“Mi esposo era una persona dedicada al trabajo, pendiente de su familia sobre todo. Nosotros nos ayudábamos mutuamente, yo soy enfermera y lo ayudaba quincenalmente a sus gastos porque sinceramente a veces la policía no cubre todos los gastos necesarios para estar en otros municipios a los que no pertenecen” dijo Cindy Núñez.

“En estos momentos estoy son psicología, vinieron a las 4:00 de la mañana a decirme que habían matado a mi esposo” dijo en medio de lágrimas.

Continúo su relato contando que ella misma había solicitado, como esposa, el retorno del patrullero Perdono a Barranquilla, “pero la misma dirección desde Bogotá y la Metropolitana de Barranquilla, me decían que yo no era propia de la institución, pero por ser esposa es obvio que uno debe abogar por la pareja, el cónyuge. Fui a la Procuraduría, fui a la Defensoría del Pueblo de acá de Barranquilla, radiqué el derecho de petición, me acerqué a Talento Humano (...) nos reunieron en una oficina con varias esposas de policías y yo fui la única que hablé y les dije que cómo era posible que a mi esposo, después de siete años de estar en Barranquilla, injustamente lo trasladarán, sin razón alguna”.

Cuestionó al alcalde de Convención por la realización de este tipo de eventos en medio de la alerta por plan pistola contra la fuerza pública.

Indicó que su esposo le había comentado que era muy complicado estar en el Catatumbo, porque no podían ni salir de la estación por seguridad. “El ambiente laboral con sus compañeros era bueno, pero había mucha tensión por todos los atentados que han hecho allá”.

Cindy y Duvan tenían 12 años de ser esposos. De esta relación quedaron dos hijos menores de edad.

Este uniformado tenía 15 años y 10 meses de servicio en la institución. En su hoja de vida reposaban cinco condecoraciones y 43 felicitaciones. Llegó al departamento Norte de Santander en el mes de septiembre del año 2023 y en el municipio de Convención laboraba hace cinco meses.