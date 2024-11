Represión, matrimonios forzados y falta de educación: así es la vida de una mujer en Yemen

La W conversó con Nada Al-Ahdal, una superviviente de matrimonio infantil en Yemen que fue concertado por su familia. Ella, además, relató el horror que viven las niñas en ese país.

Al-Ahdal mencionó que en Yemen les lavan el cerebro a los padres de las niñas para que las “vendan”, además de que ellos también son “víctimas de sus tradiciones”, viendo estos hechos como algo normal.

“Desafortunadamente la vida de una mujer en Yemen es horrible: represión, no hay educación, no hay libertad, no se puede acceder a teléfonos, sin convertirse en mujeres ya están atrapadas en un matrimonio (…). La realidad puede superar lo que vemos en televisión y en medios de comunicación”, sostuvo.

“No hay edad mínima para que las mujeres puedan casarse porque no hay una ley, entonces hay que educar a los padres que vender a las mujeres no es la forma de salir de la pobreza: es mejor ‘negocio’ invertir en la educación de la niña para que pueda convertirse en profesional”, agregó.

¿Cuáles son las razones del matrimonio forzado en Yemen?

Nada Al-Ahdal mencionó algunas otras razones de matrimonio infantil:

Pobreza.

Cultura.

Educación y conocimiento de los padres sobre estos temas.

¿Ha mejorado la situación para las niñas en Yemen?

Aseguró que, de acuerdo con los números de los últimos 10 años, ve un progreso, aunque no es el esperado, pues “la meta era que se acabara esto en el 2023, pero no ha sido posible”.