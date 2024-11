Ese video lo editaron: Gustavo Bolívar por presunta campaña de desprestigio contra medios

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló en La W sobre la controversia que ha generado un video en el que se le escucha hablar de una campaña de desprestigio contra los medios de comunicación. El alto funcionario indicó que el video está editado y que jamás hizo tal afirmación.

“Primero, no fue lo que dije. Eso fue un video que editaron. Lo que dije era que las campañas de los medios han sido terribles. Lo digo ahí en el video, digamos, sin la tergiversación, y que lo estamos contrarrestando con el trabajo de los influencers, quienes hoy adquieren más credibilidad. Además, debo decir que eso era una reunión de nosotros, de un grupo de trabajo interno con la diáspora, que son militantes nuestros en el exterior, quienes me estaban pidiendo un informe de cómo va el país, porque ellos desde el exterior no lo pueden ver tan de cerca, estábamos hablando privadamente, no se sabe cómo llegó a un medio”, dijo Bolívar.

Por último, Bolívar insistió en que el presidente Gustavo Petro jamás ha dado ese tipo de órdenes contra los medios de comunicación.

“Ahí hay una tergiversación y una manipulación, dándole otro contexto. No he hecho campaña contra los medios, ni es política del gobierno, ni jamás él nos ha pedido eso. Un demócrata, el presidente Petro, jamás haría eso”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

