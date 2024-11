Mauricio Ospina, segundo al mando en la DNI, presentó su renuncia

Hace unos días, Mauricio Ernesto Ospina presentó su renuncia al cargo de subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que continúa siendo liderada por Jorge Lemus, quien aún funge como director encargado de la entidad tras la salida de Carlos Ramón González.

Según lo confirmado por fuentes cercanas, Ospina dejó la DNI debido a diferencias con Lemus. Los desacuerdos se hicieron más evidentes cuando Ospina decidió hablar directamente con el presidente Gustavo Petro sobre el manejo de información de inteligencia y temas de interés nacional.

“Eso le causó al director un inconformismo y pidió la renuncia. Él está como interino y su plazo como encargado está por vencer. Pensó que Ospina quería acceder a la Dirección, pero eso no es así”, dijo la fuente a W Radio.

Las diferencias entre Lemus y Ospina también estuvieron marcadas por la controversia generada por la compra del software Pegasus. Según fuentes, “Pegasus no se puede usar para atacar otras entidades del Estado. Las entidades deben prevalecer, pese a los errores de las personas. Las entidades no cometen delitos, sino las personas, y hay maneras diferentes de abordar las cosas. La guerra contra el narcotráfico es una guerra que no corresponde a un solo Estado; es muy compleja, tiene muchas aristas y es a nivel internacional”.

Sin embargo, la salida de Ospina no ha sido la única en la Dirección. También han dejado la entidad personas de la gerencia y del archivo, ya que se vive una “barrida y reacomodación estratégica por parte del petrismo, con la cual muchos no están de acuerdo”.