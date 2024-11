Medio Baudó no fue priorizado en emergencia por lluvias en Chocó: comunidad preocupada

Continúa la emergencia por lluvias en el país tras la declaratoria de situación de desastre del Gobierno Nacional por la oleada invernal, teniendo como unos de los departamentos más afectados a Chocó y La Guajira.

Jhonny Harold Mosquera, director del Periódico El Baudoseño, uno de los medios de comunicación más consultados y conocidos en la región del Chocó del Medio Baudó, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la emergencia.

“La situación que hoy viven las comunidades del Medio Baudó es recurrente, como lo dice su nombre, el Medio Baudó está ubicado en la parte media de la región, cuando hay mucha lluvia el agua se va quedando represada, causando los estragos que hoy viven las comunidades”, dijo.

Asimismo, pidió ayuda a las autoridades pues en esta región el Chocó las casas aún permanecen bajo el agua, solo se ha visto una leve baja en los niveles de la inundación.

“El agua permanece de 8 a 12 días en las casas, lo que le impide a la comunidad regresar a su vida diaria”, afirmó.

También denunció que no se ha presentado ayuda del gobierno local ni departamental, asegurando en La W que el Gobierno solo priorizó cuatro municipios en esta emergencia, y el Medio Baudó no estuvo incluido.

“Esa es la preocupación que tiene la gente, siguen con el agua hasta el cuello, no tienen donde ni como cocinar, no tienen qué comer, y con esta priorización las ayudas no llegarán. No hay señal, no hay energía eléctrica, la comunidad vive una situación de angustia”, cerró.

