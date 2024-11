Utilidades de Ecopetrol volvieron a sufrir duro revés durante el tercer trimestre del año

Según el más reciente informe financiero de Ecopetrol, durante el tercer trimestre del año, sus utilidades sufrieron un nuevo revés y decrecieron 28,3%, alcanzando la cifra de los 3,6 billones de pesos, número inferior al registrado durante el tercer trimestre de 2023 cuando las utilidades alcanzaron los 5.1 billones de pesos.

En cuanto al EBITDA en el periodo julio – septiembre, se logró la cifra de los 14.0 billones con un margen EBITDA del 40%.

Ante esas cifras, Ecopetrol aseguró que “estos resultados se apalancaron por un destacado desempeño operativo y comercial que permitió obtener récord de volumen de ventas en un trimestre, resultados sobresalientes en ISA, el fortalecimiento del diferencial de crudos y la menor tasa de tributación, pese a un entorno de menores precios, inflación en OPEX, retos de entorno y la salida a mantenimiento mayor en Refinería de Cartagena para garantizar la producción de combustibles de calidad y la integridad en sus operaciones”.

En cuanto al acumulado del año, es decir enero – septiembre, el informe expuso que la petrolera tuvo ingresos por 98.5 billones de pesos y una utilidad neta de 11 billones, ambas cifras son inferiores a las registradas durante el mismo periodo del 2023, teniendo en cuenta que los ingresos consolidados habían alcanzado los 108 billones de pesos y las utilidades estuvieron alrededor de los 15 billones de pesos.

En este punto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo: “si uno hiciera un ejercicio, si nuestra contabilidad no fuera en pesos, sino en dólares aquí estaríamos reportando hoy una utilidad neta no de 11 billones sino prácticamente de 16 billones, si uno resta o normaliza el impacto de la tasa representativa del mercado que afecta estos resultados en un 67% cuando en los primeros 9 meses del año 2023 estuvo cercana a los 4.411 pesos por dólar y que al primer nueve meses del año 2024 está en 3.978 pesos por dólares, entonces estamos hablando de una diferencia de 433 pesos por dólar. Este es el aspecto que más incide en la expresión de pesos y no en dólares en nuestra contabilidad para lo que es EBITDA y la utilidad neta”.

Agregó que, la otra variable que impactó los resultados financieros de la estatal son los precios de los productos y sus diferenciales “aquí estamos hablando de una diferencia entre 8 y 10 dólares por barril impactada fundamentalmente por el precio del diésel”.

Nuevamente, el dato positivo de los resultados financieros del tercer trimestre de la estatal se encontró en materia operativa, donde se obtuvo la mayor producción 752 barriles por día, la más alta de los últimos 9 años y más alta a la que se registró durante el mismo periodo anterior cuando se alcanzó una producción de 741.000 barriles por día.

Dentro del informe, Ecopetrol resaltó el éxito alcanzado en descubrimiento del pozo Sirius – 2 donde aseguró que se mantuvo la “continuidad sin afectación en el cronograma previsto inicialmente gracias al fallo favorable del tribunal de Santa Marta”. También destacó la entrada de la estación Orotoy que apalancará las reservas futuras del bloque CPO-09, así como la exitosa prueba para la producción de 32 mil barriles de jet coprocesado de SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Con todo esto, el presidente Ricardo Roa, reiteró “resultados financieros sólidos estables y sostenibles; estamos reportando el tercer mejor año de la historia de Ecopetrol, esto se refleja al margen de la volatilidad del precio del Brent en el mercado internacional que comparado con el mejor año de toda la historia sigue teniendo una diferencia, entendiendo el mejor año de toda la historia el 2022 con precio del Brent a 102 dólares el barril”.