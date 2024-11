“La voz de los menores debe ser prioridad”: consejera para los Derechos Humanos

La consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lourdes Castro, por medio de un comunicado expuso su rechazo frente a la última canción de reggaeton titulada ‘+57′.

“Como mujer, madre, hija y consejera presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, quiero expresar mi profunda preocupación frente a expresiones musicales que, de manera directa o indirecta, atentan contra el bienestar, la integridad y dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tal y como lo expresó el presidente Gustavo Petro, la voz de los niños y niñas y adolescentes debe ser prioridad. Son ellos, sujetos de derechos y, por tanto, no pueden convertirse en mercancías, como sugiere la canción +57″, dijo Castro.

La consejera presidencial agregó que Colombia tiene muchos aspectos positivos que se pueden exponer ante el mundo.

“Colombia es una potencia creativa, una potencia de la vida, con artistas reconocidos mundialmente, quienes representan para millones de niñas, niños y jóvenes un modelo a seguir. Sus músicas pueden impulsar proyectos de vida y entornos protectores para ellos. No podemos normalizar ni banalizar machismo ni la explotación de la niñez. Eso es violencia”, agregó.

En ese mismo sentido, la alta funcionaria hizo un llamado para el trabajo en pro de la niñez.

“Esta es una oportunidad para hacer un llamado a todos y todas para generar entornos protectores, donde la música se convierta en un vehículo para transmitir mensajes de cuidado y respeto hacia la niñez. Como Estado y sociedad debemos generar espacios de reflexión alrededor del papel de nuestros artistas, emisoras y empresarios de las industrias creativas, para forjar una sociedad respetuosa de los Derechos Humanos y, en particular, de los derechos de la niñez. No buscamos censura, sino alternativas que ayuden a todos los sectores de la sociedad a ser parte de la solución y no del problema, para que, entre todos y todas, superemos las distintas formas de violencia contra la niñez”, puntualizó.