Procuraduría pide negar suspensión de licencia ambiental para ampliación de la Av. Boyacá

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado que rechace la medida cautelar propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para suspender provisionalmente la licencia ambiental que permitiría la ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá. Según el Ministerio Público, la suspensión de la licencia debe estar respaldada por pruebas de un riesgo o daño potencial al medio ambiente o la salud humana, como plantea la demanda; sin embargo, hasta ahora, las pruebas aportadas no demuestran esos efectos adversos de manera grave e irreversible.

La Procuraduría argumentó que la licencia ambiental es el instrumento legal para garantizar el control, mitigación y compensación de posibles impactos ambientales o riesgos a la salud, y que la aprobación de la misma se hizo considerando la sustracción de una parte de la reserva Thomas Van der Hammen, que ocurrió antes de otorgar la licencia. Por ello, el ente de control sostiene que no hubo desconocimiento de la existencia de la reserva, contradiciendo las afirmaciones del demandante.

Además, la Procuraduría indicó que, al tratarse de una obra de mejoramiento o ampliación y no de una construcción nueva, no es necesario un diagnóstico ambiental de alternativas. Frente a la supuesta falta de estudios técnicos que sustenten la viabilidad de la licencia, el Ministerio Público subrayó que este aspecto debe evaluarse dentro del proceso judicial y no es suficiente para justificar la suspensión de la licencia en esta etapa inicial.