¿Qué subsidios del Gobierno tendrán recortes en 2025? Estos serían los afectados

En los micrófonos de La W, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló sobre el recorte que se avecina para los subsidios que entrega el Gobierno, debido a varios estudios que indican que este tipo de apoyos económicos no sacan a una persona de la pobreza y a la situación fiscal que vive el país.

“Prosperidad Social tiene para este año un presupuesto de 10,7 billones de pesos, y se va a ejecutar todo. Pues, restando los recortes que nos hicieron, primero el congelamiento de 20 billones a todo el Gobierno y ahora el siguiente de 13,3 billones, nosotros vamos a estar afectados en cerca de un billón. Pero digamos que, de 9,7 billones para el año entrante, mi presupuesto va a ser de 5,3 billones de pesos.”, aseguró el director Bolívar.

Eso sí, mencionó que, de esos, dos irán al parar al fondo que maneja el tema del pilar solidario de la reforma pensional. Es decir, que va a quedar un margen muy pequeño para distribuir entre todas las transferencias que está haciendo el Gobierno. Así que, obligatoriamente, “vamos a tener que recortar algunas transferencias”.

¿Cuáles serán los susbidios recortados en 2025 de Prosperidad Social?

Si bien, es una noticia que afecta a los beneficiarios, Bolívar aseguró que habrá subsidios intocables a pesar de los recortes, estos serán los relacionados a los niños y los ancianos, es decir:

Renta Ciudadana, para madres cabeza de hogar con menores de 6 años.

para madres cabeza de hogar con menores de 6 años. Colombia Mayor.

Es importante destacar que el hecho de que los subsidios tengan un recorte no quiere decir que estos desaparecerán, al contrario, el Gobierno aseguró que la idea no es perjudicar a los hogares que están en situación de pobreza extrema o moderada, eso sí, este grupo específico será el único que no se verá afectado.

Como se mencionó previamente, estos recortes que llegarán en 2025 no se verán reflejados en los subsidios dispuestos para las madres con niños menores de 6 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Esto nos indica que los que sí serán directamente afectados con los recortes son:

Renta Joven: anteriormente conocido como Jóvenes en Acción, un programa de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, bachilleres desde los 14 a los 28 años, querealicen su proceso de formación con oferta de estudios superiores en el SENA o en IES (Instituciones De Educación Superior).

anteriormente conocido como Jóvenes en Acción, un programa de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, bachilleres desde los 14 a los 28 años, querealicen su proceso de formación con oferta de estudios superiores en el SENA o en IES (Instituciones De Educación Superior). Renta Ciudadana: para familias con niños mayores de 6 años. Las familias beneficiadas con este programa deberán cumplir los compromisos de acceso a salud y educación de los niños, niñas y adolescentes.

para familias con niños Las familias beneficiadas con este programa deberán cumplir los compromisos de acceso a salud y educación de los niños, niñas y adolescentes. Devolución del IVA: Es un programa creado con el fin de “reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas (IVA) en los hogares más pobres del país”, explica la entidad. En ese orden de ideas, actualmente se benefician más de 500.000 hogares del país.

Es un programa creado con el fin de “reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas (IVA) en los hogares más pobres del país”, explica la entidad. En ese orden de ideas, actualmente se benefician más de 500.000 hogares del país. Subsidios de vivienda: El programa de ‘Mi Casa Ya’ , del Gobierno de Colombia, otorga a las familias más vulnerables un subsidio para poder adquirir su casa nueva de interés social (VIS) y prioritario (VIP). La asignación de subsidios dependerá de la clasificación en la que aplique el hogar de la persona.

Gobierno apoyará con subsidio al emprendimiento

Gustavo Bolívar explicó que, según estudios, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que los subsidios no sacan a las personas de la pobreza. Por lo tanto, por orden del presidente Petro los esfuerzos se concentrarán en generar proyectos productivos para las personas.

“Al analizar el comportamiento de las personas que reciben los subsidios, nos hemos dado cuenta de que muchas de ellas, por no perder el subsidio, se niegan a salir de la pobreza”, reveló.

Es allí que comentó que de la mano del Banco Agrario se buscarán estrategias para que más personas tengan la posibilidad de emprender proyectos productivos y generar ingresos fijos que no dependan de un subsidio.

La propuesta de Bolívar es que el Banco Agrario ofrezca créditos para los emprendimientos y el Gobierno pueda subsidiar la tasa de interés.