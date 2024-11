Congresistas de Centro Democrático rechazan choques entre sus precandidatos presidenciales

La mayoría de la bancada del Centro Democrático rechazó este 13 de noviembre cualquier tipo de enfrentamiento o división entre los precandidatos presidenciales del partido, a través de una carta dirigida a Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.

En la misiva, les pidieron trabajar en la unidad del movimiento político de cara a las elecciones del 2026, luego de los choques recientes por una encuesta contratada por empresarios que daba como favorito a Miguel Uribe.

La misiva fue firmada por los congresistas Carlos Meisel, Esteban Quintero, Yenni Rozo, Honorio Henríquez, Enrique Cabrales, José Vicente Carreño y Alirio Barrera, quienes expresaron su apoyo hacia todos los precandidatos.

“Estamos totalmente convencidos que en cualquiera de ustedes se reúnen las calidades humanas y profesionales que este país añora. Razón por la cual declinamos cualquier aspiración y decidimos con toda la contundencia respaldarlos y apoyarlos”, dijeron.

La bancada también hizo un llamado a la unidad dentro del partido y subrayaron que “la vía para resolver los problemas del país requiere de personas como ustedes (...) de la unidad que construyan depende la ilusión de un país que clama seguridad, confianza inversionista, cohesión social, austeridad, transparencia, diálogo popular, entre otras”.

Además, reiteraron que no estarán de acuerdo con ninguna actitud que busque desunir al partido: “Exhortamos a la búsqueda de la unidad y no apoyaremos hechos y pronunciamientos como los ocurridos ayer. La bancada no apoya intenciones de desunión por parte de ninguno”, en referencia a lo ocurrido con la encuesta.