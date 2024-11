Evo Morales tildó de “ilegal” e “inconstitucional” fallo que le quita presidencia del MAS

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) calificó este jueves 14 de noviembre de “inconstitucional” e “ilegal” el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que validó un congreso partidario realizado por la facción oficialista afín al Gobierno de Luis Arce que le quitó la titularidad del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

En una publicación en X, Morales consideró que el Gobierno de Arce se mueve bajo “la misma lógica del lawfare (la guerra legal) aplicada en Ecuador” y dio “un golpe a la revolución y el proceso de cambio”, como llaman los oficialistas a los Gobiernos del MAS.

Según el exgobernante, el Ejecutivo presionó “a la Sala Constitucional IV para que ésta le entregue la sigla del MAS-IPSP a través de una sentencia inconstitucional, ilegal e ilegítima”.

“¿Cómo una sentencia judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión democrática de los militantes del partido?”, cuestionó.

Para Morales, el Gobierno “ya no necesita a los otros poderes del Estado”, pues le basta con “la Sala Constitucional IV”, que emitió la sentencia “para eliminar adversarios, poner autoridades, apropiarse de estructuras políticas, suspender procesos electorales, ayudar a sus socios anulando sentencias penales y hasta entregándoles tierras del Estado”.

“Ese es el nivel de deterioro de la democracia en Bolivia”, añadió el exmandatario, que presidió al partido oficialista durante casi tres décadas.

Los magistrados del TCP Gonzalo Hurtado y René Espada firmaron una sentencia conocida en esta jornada que valida “todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto del departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo de 2024″.

Esto supone el reconocimiento a la elección del dirigente campesino Grover García como nuevo presidente del MAS, en reemplazo de Morales.

El congreso realizado en la ciudad de El Alto por los sectores afines a Arce fue posterior a otro que llevaron a cabo los leales a Morales en octubre de 2023 en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del expresidente.

Arce y el vicepresidente del país, David Choquehuanca, no asistieron al congreso en el Trópico al considerar que las organizaciones sociales que conforman el MAS no estaban debidamente representadas.

En su ausencia, Morales fue reelegido presidente del MAS y proclamado como su “candidato único” para las elecciones generales de 2025.

El órgano electoral no reconoció ninguno de los dos congresos debido a que no cumplieron algunos requisitos de la convocatoria e instó a ambos bloques oficialistas a realizar uno en “consenso” para que sea validado, lo que no ocurrió.

El bloque de Morales intentó en varias ocasiones realizar un congreso propio en el Trópico de Cochabamba, aunque sin el aval del ente electoral, mientras que la facción afín a Arce activó recursos legales para que se reconociera la reunión de la ciudad de El Alto.

Los magistrados que firmaron este nuevo fallo son los mismos que hace unos días emitieron una sentencia que ratifica que las autoridades electas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial solo pueden tener dos mandatos, continuos o discontinuos, lo que afecta la intención de Morales de volver a postular en 2025.

Las pugnas por la candidatura presidencial y el control del MAS agravaron la división en el oficialismo, que viene desde finales de 2021 tras el distanciamiento entre Morales y Arce.