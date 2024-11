Petro arremete contra Daniel Briceño por denuncia que abrió investigación en su contra

Tras una denuncia del concejal Daniel Briceño, que llevó a que la Comisión de Acusaciones de la Cámara abriera una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por el presunto aporte de dineros de Daily Cop a su campaña a la Presidencia, el mandatario respondió a través de su cuenta de X, cuestionando esta actuación judicial.

“Pobre Daniel. Un hombre despistado en la vida. Con Daily Cop no tengo más relación que con el mismo concejal, al cual no he visto nunca en mi vida”, dijo el mandatario.

Petro aseguró que la denuncia de Briceño es la muestra de un político que mantiene el país dividido.

“Políticos que, engañados por el afán de mantener el país en medio de los grandes privilegios y la sangre de los jóvenes, juegan con el fuego social y no se dan cuenta de que desatan el gigante dormido”, puntualizó.