“Tener agua y educación no debe tener color político”: Laura Sarabia sobre Juntos por Urabá

En el marco de la celebración de su aniversario 90, el Grupo Argos lanzó el proyecto ‘Juntos por Urabá', iniciativa de inversión social integral en el corregimiento de Nueva Colonia en Turbo, Antioquia, contando con aliados clave como el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Turbo, Grupo Prisa, W Radio, EPM, y más.

Aunque fue el lugar elegido para conmemorar sus 90 años, Grupo Argos afirmó que esta no es una nueva región para ellos, pues en la última década, “ya se ha invertido más de COP 14 mil millones en proyectos sociales en este territorio”.

Según informó el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, desde la compañía se realizó una inversión de más 15 mil millones de pesos, que se sumaron a los más de 20 mil millones de pesos que otorgaron los aliados y a los más de 65 millones de pesos por parte de OXI.

Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo y entregó detalles de esta iniciativa con la que se ha demostrado “podemos trabajar juntos más allá de cualquier diferencia, y que cuando lo hacemos generamos transformaciones de una magnitud muy importante para el país”.

De este modo, Sarabia enfatizó que pese a que hay algunas diferencias políticas entre el Gobierno Petro y los empresarios, las cuales hay que tener claras, “llevarle agua a las comunidades nunca será un esfuerzo en vano”, siendo este, el objetivo clave del proyecto.

Es por eso que resaltó que desde la visión del Gobierno Nacional se deben sumar esfuerzos, destacando que el sector privado es fundamental para llevarles soluciones a las comunidades.

Por la misma línea, explicó que #JuntosPorUrabá es un ejercicio que tiene el propósito de devolverle las cosas a este territorio en materia de progreso, desarrollo y competitividad. “El egoísmo nunca construirá país”, agregó.

Y añadió: “Tener agua, educación y vivienda no debería tener color político”.

Por otro lado, anunció que todo este proyecto se estructuró desde hace varios meses, donde pudieron trabajar de la mano y darse cuenta que aunque tienen algunas diferencias, “tenemos algo en común y es que queremos ver una Colombia competitiva”.

“Se fue construyendo poco a poco, sumando esfuerzos para llevar necesidades básicas a este territorio, ha sido una conversación fluida, un trabajo conjunto”, dijo, afirmando que buscan copiarlo en varios departamentos.

“Es un nuevo proyecto que, personalmente, estoy muy orgullosa de poder potencializar”, apuntó.

Finalmente, la directora del Dapre, habló de la próxima iniciativa que espera presentar prontamente. “Espero poder anunciar ‘Misión Nuquí', con la que se hará una intervención en materia de agua, conectividad, energía”.

No obstante, aclaró que hasta que no se tenga un plan definido y un cronograma de seguimiento no se lanzará.

Escuche la entrevista completa con la directora del Dapre y el presidente de Argos