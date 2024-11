La India sobre reunión con Marc Anthony: “El amor nunca murió, dolía ver tantas mentiras”

En diálogo en primicia con W Fin de Semana, la cantante puertorriqueña Linda Bell Viera, mejor conocida como ‘La India’ en la escena artística, compartió detalles sobre uno de los momentos más destacados de la gala de la edición 25 de los Grammy Latino que se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre: en el segmento en honor a la salsa, que fue producido por Marc Anthony, cantaron juntos su himno ‘Vivir lo nuestro’ por primera vez en décadas.

Para La India, volver a interpretar este clásico de la salsa con Marc Anthony los hizo sentir “orgullosos y privilegiados de poder tener vida y salud para poder lograrlo”.

Además, reconoció que el hito le trajo muchas emociones, considerando que los dos artistas estuvieron distanciados durante décadas: “En realidad siempre hubo mucho amor entre nosotros, pero la vida nos trajo tantas cosas que decidimos separarnos para traer paz, pero en realidad lo que hizo fue darnos más hambre de vernos”.

Así mismo, La India contó que esta icónica reunión fue posible gracias al maestro Sergio George: “Fue algo inesperado (…) él me llamó y yo siempre le contesto el teléfono, no importa qué hora sea porque, cuando el maestro llama, La India siempre le contesta. Me dijo ‘te tengo una sorpresa, mira quién quiere hablar contigo’ (…) (Marc Anthony) me saluda y yo por poco me muero por la alegría de poder escuchar a mi flaco después de 30 años, poder hablarle y oírlo tan feliz y contento”.

En ese momento, relató La India, Marc Anthony la invitó a cantar con él en los Grammy Latino: “Me dijo ‘tienes que cortar el viaje porque esto va a ser histórico’ y yo nunca puedo decir que no, lo demás es historia. Todo fue muy calladito, no fuimos a los ensayos, hubo muchas cosas que fueron en secreto hasta llegar a este momento”.

En cuanto a la canción ‘Vivir lo nuestro’, que es considerada un clásico de la salsa, La India aseguró que esta “se hizo con mucha pasión y muchos corazones”, por lo que “cuando le pones mucha pasión, corazón y sentimiento a las cosas, estas duran para siempre”.

Además, calificó a Marc Anthony como “un gran productor” y “un líder de nuestra música que me llena de orgullo”, por lo que recordó lo que dijo sobre él hace 30 años: “Nunca me equivoqué, siempre se lo dije a todo el mundo: este muchacho va a impresionar al mundo con esa voz”.

En cuanto a la disputa entre ambos artistas que hizo que se distanciaran por décadas, La India reveló: “Pasaron años y rumores que nos hicieron mucho daño tanto a él como a mí. Fueron demasiadas las mentiras, decidimos estar a distancia, aunque siempre existió la admiración y el respeto entre nosotros. Yo creo que eso fue lo que nos trajo: el amor, el respeto que nadie sabía que existía, nada más teníamos que vernos otra vez”.

Por eso, aseguró que fueron “como hermanos” y tuvieron una relación muy bella, por lo que a ella siempre le dolió esa separación: “Lo que me dolía era que no podía ver al flaco ni hablarle (…) pero ese miedo y el hielo se rompieron, el flaco sabe que soy familia, una hermana eternamente y que lo quiero, lo adoro y el público tenía que verlo”.

Sobre qué fue aquello que los separó, La India reveló: “Mucho bullying que le hacían a él y a mí, muchas mentiras que no lo eran porque no éramos marido y mujer. No tuve un hijo ni lo abandoné en Colombia, simplemente fui una hermana para él y esa clase de cosas molestan. Decían que yo era gorda, que no iba a lograr nada, la gente no sabe lo mucho que sufríamos. Tuvimos que coger este dolor, echarlo para el lado individualmente y lograr nuestro sueño para poder seguir triunfando en este género tan importante que nunca va a morir, que es nuestra salsa tropical”.

Escuche la entrevista a La India en W Fin de Semana:

