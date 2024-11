¿Cómo se detecta el cáncer de próstata? Así puede saberlo

Según la Mayo Clinic, el cáncer de próstata “es uno de los tipos más comunes de cáncer. Muchos cánceres de próstata crecen lentamente y permanecen limitados a la glándula prostática, en donde pueden no causar daño grave”.

En ese sentido, habló en Salud y Algo Más el doctor Pablo Sierra, quien profundizó en el tema.

“Hay algunos síntomas que son unos signos de alarma y se deben estar pendientes. Algunos son cambios en el hábito urinario, que se comience a orinar con más frecuencia, que salga sangre o que se tenga dificultad para poder orinar”, dijo el urólogo en su primera intervención.

Sin embargo, el experto subrayó que “es importante tener presente que muchos de estos síntomas no se presentan, la mayoría de los tumores de próstata no generan ningún síntoma. Los encontramos es en la valoración cuando hacemos estudios como exámenes de sangre y tacto rectal porque muchos de estos pacientes a veces no tiene síntoma y están desarrollando un tumor”.

Así mismo, resaltó que “este es el cáncer más frecuente en los hombres después del cáncer de piel y es el segundo cáncer que más mata”.

“Cuando diagnosticamos un cáncer de próstata, lo primero que tratamos de definir es la extensión del tumor, si tiene alguna otra complicación”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: