Las preguntas que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no ha contestado

Johny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de un lujoso apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, asegura que las obras costaron 2.300 millones de pesos y que, hasta ahora, le han pagado 2.000.

Según Giraldo, la plata que le han dado viene del contratista William Vélez, dueño del Grupo Ethus, quien mantiene multimillonarios negocios con Ecopetrol.

Giraldo dice que le entregaron esa plata en efectivo, en cajas de cartón y en las inmediaciones de Medellín. También asegura que quien le llevó ese dinero es el abogado Hernando Ballesteros Traslaviña, hombre de confianza del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y penalista representante de importantes empresas.

Hernando Ballesteros es asesor legal de compañías financieras y del área del acero, mantiene una relación sentimental con una de las fiscales de mayor jerarquía, y cobra cuantiosos honorarios por sus servicios.

Traté, sin éxito, comunicarme con él para obtener su versión sobre los pagos en efectivo que supuestamente realizó por la remodelación del apartamento de Roa. Nunca respondió, pero hace unos días súbitamente apareció una llamada suya en mi celular. Al parecer marcó por accidente porque después no contestó.

Tampoco ha respondido mis llamadas Franky Ramírez, hombre cercano a William Vélez, y quien según Giraldo le habría entregado al abogado Ballesteros parte de la plata para la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol.

Ramírez me dijo hace nueve días “almuerzo y te llamo”, pero no me ha querido atender.

A continuación puede ver un video de la fiesta de inauguración del apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que muestra al abogado Hernando Ballesteros Traslaviña, y a Franky Ruiz. Además de otras personas de interés para el tema de Ecopetrol como Marisol Segura y Tatiana Vargas Gómez.

Marisol Segura es propietaria de una empresa comercializadora de Energía llamada Energéticos S.A. ESP y de la generadora de Energía y Gas de Colombia, ESP. Segura es también la dueña de una casa en Miramar, Florida, que en los registros mercantiles de Estados Unidos figuró como sede de una compañía llamada WindSun Energy LLC.

Los socios fundadores de esta compañía formada en enero de este año fueron Julián Caicedo Cano, compañero sentimental del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y Tatiana Vargas Gómez, hija de Santiago Vargas Ramos, dueño de una empresa veterinaria y el mayor donante del partido Colombia Humana.

La Silla Vacía reveló que Santiago Vargas donó el año pasado 928 millones de pesos a la Colombia Humana, además informó que “el generoso benefactor fue Santiago Vargas Ramos, el mismo mecenas que en 2022 le entregó otros 650 millones de pesos al partido sin que estuvieran justificados en la contabilidad de su empresa”.

También La Silla Vacía informó que esa empresa llamada Negocios Varvill, en diciembre del año pasado, cuando ya Roa era presidente de Ecopetrol, amplió su objeto social para dedicarse no solo a atender mascotas sino también a “la extracción de petróleo crudo y gas natural”.

La empresa energética en Estados Unidos del compañero sentimental del presidente Roa y la hija del mayor donante del partido de gobierno se liquidó presurosamente en marzo, cuando en Colombia se conoció su existencia.

María Andrea Vargas, otra hija de Santiago Vargas, fue nombrada en Ecopetrol y asignada como asistente del presidente de la compañía.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, me envió una carta en la que dice que William Vélez no pagó la remodelación de su apartamento, que esas obras no costaron 2.300 millones de pesos y que él se declaró impedido para participar en un reciente negocio en el que Ecopetrol le compró unas centrales de generación a una empresa de William Vélez por 42 millones de dólares y le sigue pagando algo más 2 millones de dólares cada mes por su operación.

En la carta, en cambio, no me respondió tres sencillas preguntas que llevo días reiterándole por mensaje de texto, llamadas telefónicas y correo electrónico:

¿Cuánto pagó por la remodelación de su apartamento de la calle 92 en Bogotá? ¿A quién le pagó? ¿Cómo pagó?

Hasta ahora no ha respondido esos interrogantes ni me ha informado sobre los medios de pago usó, ni si tiene recibos de pago de la operación.

Las preguntas siguen pendientes, los misterios del apartamento 901 también y mientras tanto las utilidades de Ecopetrol han caído 28% durante el último trimestre, la acción de la compañía pasó de 2.480 pesos a $1.836.

El diario El Espectador publicó su editorial titulado “El liderazgo de Ecopetrol está bajo la lupa”. Allí dice “La acumulación de escándalos en torno a Ricardo Roa y su liderazgo en Ecopetrol se suma a los resultados de la empresa presentados esta semana, que están lejos de ser estelares”.

Ahora, El Tiempo editorializa bajo el título “Preocupa Ecopetrol”, donde afirma “hay que añadir las inquietudes en torno a las conductas del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y de sus allegados. En varias ocasiones los medios de comunicación –incluido este diario– han reseñado desde la compra de su apartamento en Bogotá a alguien con intereses en el sector extractivo hasta denuncias sobre presiones en nombramientos y direccionamiento de contratos”.

Más del 88% de Ecopetrol es de la nación, es decir, de los contribuyentes colombianos.

