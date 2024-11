Comenzó el Congreso Internacional ‘Todos los Protegemos’ en Medellín: ¿de qué se trata?

Colombia

Con la participación de 20 expertos que abordarán los desafíos que implican las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, se realiza desde este 18 de noviembre el Congreso Internacional ‘Todos los Protegemos’, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín.

De esta manera, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, renueva y fortalece su compromiso para erradicar la problemática y abordar las consecuencias de estos hechos en el entorno familiar, los retos en la virtualidad y las apuestas institucionales.

“Este espacio va a ser muy importante para que Medellín, que ha sido tristemente caracterizada en algunos momentos por los temas de explotación o de agresión sexual a nuestra niñez, se convierta en ejemplo de lucha en contra de estas aberraciones. Lo que pretendemos con este congreso es tener unas conclusiones que le sirvan a cualquier ciudad del mundo”, dijo el mandatario distrital.

Una problemática importante en la ciudad

A la fecha, 28.230 personas se han beneficiado en Medellín con encuentros formativos para identificar estas situaciones y activar rutas de atención. Al tiempo, 2.019 menores víctimas de violencia sexual han recibido orientación terapéutica individual para resignificar su proyecto de vida.

“Como sociedad hemos naturalizado esta problemática. Lo que más me impacta es tener los testimonios de los niños, que son esas víctimas que padecen estas situaciones tan dolorosas”, expresó la primera dama, Margarita Gómez Marín, quien lidera esta iniciativa. Añadió que “el abuso sexual es una realidad que vive nuestra ciudad, que no hacemos visible. En comunas y corregimientos se convive con él y muchas personas no hacen nada para abordarlo, prevenirlo ni denunciarlo”.

Entre los ponentes están el pediatra y especialista Walter Lambert (Estados Unidos), el director de la Fundación América por la Infancia en Chile, Esteban Gómez Muzzio, el psicoterapeuta y consultor de UNICEF, Gaudencio Rodríguez Juárez (México), el director de Grooming Argentina, Hernán Navarro (ONG orientada a tratar el acoso en entornos digitales), la directora técnica de Tejiendo Hogares, María Alejandra Betancur, y el coordinador regional para América Latina, en ECPAT International, Fabio González Flórez (red contra la explotación sexual infantil, con sede en Tailandia).

La Policía Nacional también se vinculó con la presentación del Centro Integrado de Inteligencia Contra el Reclutamiento, Uso e Instrumentalización de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al encuentro asisten representantes de Tik Tok y Meta. También, se abordará el turismo corresponsable y la cooperación internacional frente a la explotación

sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes con delegados de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

¿Cómo será la programación del evento?

La programación incluye un taller especializado para narrar esta problemática, dirigido a periodistas y comunicadores. El congreso, que se extenderá hasta este miércoles, 20 de noviembre, está abierto al público general, con inscripción previa en www.medellin.gov.co.

Es importante resaltar que el 77 % de las víctimas son de los estratos 2 y 3, y el mayor número de casos se reporta en dos zonas de la ciudad: nororiental y centro oriental.

Además, el 67 % de las agresiones se da dentro de los hogares. “Eso quiere decir que el lugar más peligroso para nuestros niños no es afuera de su casa, sino justo ahí, en su hogar, con su familia. Es allí donde están siendo violentados, abusados o maltratados. Primero, nuestra apuesta es hacer visible esta situación, porque no queremos que la sociedad siga normalizándola. Necesitamos proteger a todas las niñas y niños de Medellín, porque el abuso sexual genera secuelas irreparables en su desarrollo”, concluyó la primera dama.