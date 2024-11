Denuncian que soldado fue atacado por nueve de sus compañeros en el Chocó

Hace un par de semanas fue atacado el soldado Samuel Galvis por nueve de sus compañeros en el batallón de infantería número 12 en el Chocó.

Según algunas versiones, todo se dio por demorarse al traer un fusil. Los golpes fueron tan fuertes que le generaron una peritonitis que lo tuvo al borde de la muerte. Su familia se enteró de su estado 2 días después.

“Yo me enteré a los 2 días que mi hijo estaba en el hospital porque mi hijo, por medio de otra persona, me llama y me cuenta que llevaba dos días en el hospital y que no lo habían dejado comunicarse conmigo. Yo interpuse la denuncia ante la Fiscalía General y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Lo que me dicen es que ya había la costumbre, por parte de los altos rangos, de no parar estas agresiones”, señaló Juan Galvis, el padre del soldado, ante los micrófonos de La W.

Según su padre, los insultos y estas agresiones eran reiterativas y se seguían presentando aún cuando los altos mandos ya estaban informados de lo que sucedía.

“Eso era de conocimiento de los altos mandos, mi hijo es de Medellín y los locales lo insultaban por eso, eran muy regionalistas. Yo le dije que no tomara las cosas personales y que no les prestara atención, pensando que las cosas no pasarían a una agresión física”.

Sobre estos hechos, La W se puso en contacto con el comando de la décima brigada del Ejército y señalaron en un comunicado que ya se inició una investigación disciplinaria en contra de los soldados presuntamente implicados y se instauró una denuncia ante la fiscalía penal militar.

