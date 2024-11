“Dijo que si lo denunciaba, me mataba”: relato de Yulieth, mujer amenazada por su expareja

Entre enero y septiembre de 2024 se registraron en Colombia 671 casos de feminicidios, 630 de ellos en grado de tentativa, teniendo a Bogotá, Antioquia y Atlántico como las regiones más problemáticas en ese sentido.

W Sin Carreta puso la lupa sobre el tema y conoció el caso de Yulieth, quien es víctima de amenazas por parte de su expareja, quien ya intentó atentar contra su vida y se encuentra en libertad.

“El primer mensaje amenazante que me llegó de él fue -Dios quiera que llegue alguien que me la saque a usted del corazón, porque de lo contrario la mato-. Fue una, tras otra, amenaza tras amenaza, es un tema de angustia tremendo”, aseguró Yulieth.

Según indican los hechos de su intento de agresión, con cuchillo en mano, la expareja de la mujer logró ingresar a su apartamento, pero ella, por suerte, no se encontraba allí.

“Intentó ingresar a mi conjunto y lo consiguió, yo ya había notificado eso en la administración y en el área de vigilancia, tenía la medida de protección, aún así ingresó con un cuchillo en la mano, fui avisada por mis vecinos diciendo que estaba forzando la puerta de mi apartamento”, comentó.

El día a día de Yulieth se convirtió en un calvario, no puede salir sola, avisar su salida y su llegada, cuando está en casa debe estar bajo llave y nunca mantener las cortinas abiertas.

“Tengo la sensación de que me persigue, todo el tiempo miro a todos lados, en tres oportunidades sentí que estaba allí. He tenido que cambiar de casa, dejar a mis hijos con otras personas, no podía tenerlos a mi lado porque soy un peligro para ellos en este momento”, dijo.

Finalmente, habló sobre la denuncia que interpuso en contra de su expareja, diciendo que más que una ayuda ha sido “su lápida”.

“La denuncia es un peligro para mi vida, él me lo advirtió, me dijo que si lo denunciaba le tocaba matarme porque lo iban a mandar a la cárcel. No es algo que solo me pasa a mí, hay muchas mujeres que denuncian y luego las matan”, cerró, enviando una reflexión a autoridades y miembros del legislativo, para prestar atención a los temas de salud mental en los hombres y las señales de alerta.

