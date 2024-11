Petro aseguró que Javier Milei es la representación de un nuevo fascismo en el mundo

En medio de una entrevista con el medio brasileño, Globo, el presidente Gustavo Petro habló de la política que está imponiendo su homólogo, Javier Milei, en Argentina.

“Las extrema derechas, yo le llamo fascismos de nuevo tipo (...) El fascismo italiano, o alemán o español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista. Milei es de libre mercado -es el discurso que siempre hecho-. Trump es proteccionista que, digamos, hay una diversidad, los términos que hace que no puedas igualar, porque la historia no es igual en el tiempo, unas circunstancias que sucedieron a mediados del siglo XX a las de hoy, pero si hay algo que equipar el fascismo se definió también por la eliminación violenta de la diferencia y es ahí donde está el punto común. Hoy muchos quieren eliminar la diferencia y quieren eliminar la diferencia porque les da miedo”, dijo el mandatario.

Lea también: Milei firmó declaración final en la cumbre del G20 sin apoyar los puntos de la Agenda 2030

De igual forma, durante la entrevista, el mandatario criticó las posturas de Milei frente a los impuestos de los superricos y a la igualdad de género.

“No podemos esperar nada. Es un defensor de un anacronismo. Él mismo no se ha dado cuenta de que su discurso de libertad de mercado es el que existe en el mundo desde hace 40 años y es el que nos llevó a la crisis climática, al aumento de la pobreza y enfermedades, como el Covid. La teoría económica de Milei es un fiasco comparado con la realidad. Y el mundo, después de medio siglo, está saliendo del neoliberalismo”.

Y agregó que “la defensa del neoliberalismo es un discurso anacrónico, viejo y absolutamente refutado por la realidad global. Por eso el discurso de Milei [en el G20] apenas fue aplaudido, en este foro de los países más poderosos del mundo. Estará aislado. No hay retorno al neoliberalismo. Él [Milei] tiene como aliados fuerzas económicas muy poderosas que respaldan lo que yo llamo el capital fósil de la industria, que está detrás de la codicia por el petróleo, el carbono y las ramas industriales derivadas y sostenidas por el carbono y el petróleo”, puntualizó.