Temor a constituyente frenó apoyo de Vargas Lleras y Cambio Radical a Miguel Polo

Julio Sánchez Cristo, director de La W, conoció detalles acerca de la conexión que existe entre Miguel Polo Rosero, candidato a magistrado de la Corte Constitucional y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural del partido Cambio Radical.

Cabe recordar que el pasado 18 de noviembre se complicó la elección del magistrado en el Senado de la República, luego de que hubiera un empate entre los candidatos Miguel Polo y Claudia Dangond, quienes obtuvieron 50 votos cada uno.

Tras este episodio, Sánchez Cristo recordó que el senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, mencionó en diálogo con La W que a Vargas Lleras “le gusta Polo” como candidato.

Por eso, después de indagar al respecto, el periodista conoció que Vargas Lleras y Polo sí son viejos amigos, por lo que el magistrado le pidió al ex vicepresidente su apoyo y este aceptó.

Así, el periodista relató lo que conoció: “Cuando le cuenta a sus congresistas, le dicen: ‘ojo, mire para dónde va este globo del que usted ha escrito tanto y del que vive tan preocupado’. Entonces, Vargas Lleras llama a Polo y le dice: ‘mire, yo lo sigo apoyando, pero usted tiene que decir públicamente que no apoyaría la reelección’. Me imagino que Polo dijo que no, porque el voto de ellos (en Cambio Radical) fue por Claudia Dangond”.

Escuche los detalles de esta noticia:

Se enredó elección de magistrado de la Corte

El pasado 18 de noviembre, la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional se complicó en el Senado de la República, luego de que se registrara un empate entre los candidatos Claudia Dangond y Miguel Polo Rosero, quienes obtuvieron 50 votos cada uno.

Pero, la situación se tornó aún más crítica cuando, al revisar el proceso, los congresistas denunciaron un posible fraude, pues se encontró un voto adicional en la urna. La mesa directiva anuló la votación tras las irregularidades, y se determinó que el proceso deberá repetirse.

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, fue uno de los que advirtió el posible fraude y exigió una investigación para esclarecer lo sucedido: “Debe conocerse quién se atreve, en una elección de un magistrado de la Corte Constitucional, a cometer fraude introduciendo una boleta adicional en la urna. Solicitamos las grabaciones de las cámaras para que el país sepa quién fue. Algo así nunca había sucedido”, declaró el congresista.

Aunque en el recinto hubo 102 congresistas presentes, se contaron 103 votos. Y desde diversos sectores denunciaron que alguien introdujo ese voto de forma premeditada para anular todo el proceso. Ahora, en la sesión no estuvieron los congresistas José David Name, Alfredo Deluque (Partido de la U) y Richard Fuelantala (AICO).

El ambiente en el Senado se acaloró más cuando el presidente Cepeda levantó la sesión para que la elección se repitiera mañana y no hoy mismo. Al respecto, le reclamó Ariel Ávila, de la Alianza Verde, con quien tuvo una dura discusión.

En todo caso, al término de la sesión, Cepeda anunció que se revisarán las cámaras de seguridad para identificar al responsable de la irregularidad. Además, señaló que se citará nuevamente, posiblemente mañana, para repetir la votación.

“Había 102 senadores y salieron 103 votos. Vamos a hacer unos tarjetones diferentes, más gruesos, más sólidos”, explicó el presidente de la corporación.

