Álvaro Uribe, su hermano Santiago Uribe y su primo Mario Uribe declararán en el juicio

El exsenador Álvaro Uribe Vélez testificará en el juicio que se adelanta en su contra, por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal; así lo determinó la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Igualmente, declararán Santiago Uribe Vélez (hermano) y Mario Uribe Vélez (primo) del también expresidente.

“Álvaro Uribe Vélez: para el despacho no es una obligación sino un derecho de la decisión de declarar en juicio”, dijo la juez al decretar el testimonio. “Es el acusado, y no las partes ni los intervinientes, quienes decidirán el momento en el que haga uso o no del derecho a guardar silencio”.

#ATENCIÓN| El exsenador Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) declarará en el juicio que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos; así lo decretó la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. @WRadioColombia pic.twitter.com/xkVZCaX3Mn — Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) November 20, 2024

Bajo la gravedad del juramento, será escuchado el procesado que deberá responder al interrogatorio de la defensa y a las preguntas de la Fiscalía, abogados de las víctimas, delegado de la Procuraduría y, de ser preciso, de la juez.

Santiago Uribe Vélez, quien declarará en el juicio que se adelanta contra su hermano, fue absuelto recientemente en un fallo de primera instancia por sus presuntos nexos con paramilitares, específicamente con el grupo conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.

“Dará cuenta de la historia de la hacienda Las Guacharacas, el conocimiento que tiene del testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda, como refutación de lo manifestado por él que dice que conoció y se presentó en la hacienda en referencia”, dijo la juez.

El hermano mayor del exmandatario fue mencionado 13 veces en el escrito de acusación que el pasado mes de mayo formalizó la Fiscalía.