Shakira confirmó que sí regalará su carro: estas son las reglas y detalles

Lo prometido es deuda! Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame! #ElCarroDeShakira *No es necesaria ninguna compra. Abierto solo para residentes de EE.UU. mayores de 18 años. Finaliza: 29/11/24. El ganador será anunciado en vivo en *Despierta América* el 6 de diciembre. Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com *No purchase necessary. Open to US residents only who are at least 18. Ends: 11/29/24. The winner will be announced live on Despierta América on December 6. For instructions and Official Rules see elcarrodeshakira.com