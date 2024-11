Sigue el juicio contra Carlos Mahecha en Estados Unidos: declaraciones finales de Fiscalía

La última sesión del juicio contra el doctor Carlos Mahecha en Miami, Estados Unidos, dio inicio, como se había estipulado, poco después de las nueve de la mañana.

A la sala asistieron todas las partes del caso: la defensa, el jurado, los fiscales, el juez con su equipo de intérpretes, asistentes y personal de seguridad.

Mahecha, médico colombiano que lleva más de 13 días de juicio y fue extraditado a Estados Unidos por estafa, se encontraba acompañado de su familia: Anastasia Casas, su esposa, y sus hijos Felipe y Camilo Mahecha Casas.

El fiscal Sean Paul Cronin presentó nuevamente sus evidencias y conclusiones, argumentando que el doctor Mahecha, al igual que su socio Juan Arcila (quien ya se encuentra en prisión), era consciente de sus acciones, pero que no buscó asesoría legal porque no le interesaba hacerlo. Según Cronin, esta actitud demuestra intencionalidad.

Cronin utilizó el concepto de esquema Ponzi, describiéndolo como un fraude piramidal que atrae a inversores y paga utilidades a los primeros con fondos de nuevos participantes.

Señaló que, bajo este esquema, el dinero destinado a supuestos intereses del proyecto terminó mayoritariamente en beneficio de la familia del acusado. Entre los nombres mencionados figuraban su esposa Anastasia Casas y la corporación que tenía en Colombia.

Aunque el acusado alegó que ese dinero se utilizaba para pagar a otros inversionistas en Colombia, el fiscal destacó la falta de registros que respalden dichas transacciones.

Conclusión del fiscal

“El caso no trata solo de fraude; se trata de mentirle a las personas: hacer promesas que no podía cumplir, ocultar la claridad del negocio, engañarlas sobre el uso de sus fondos, y convencerlas de que quería devolverles el dinero”.

Cronin citó:

“An honest belief that a business venture would ultimately succeed doesn’t constitute good faith if the defendant intended to deceive others by making representations the defendant knew to be false or fraudulent” (Una creencia honesta de que un negocio podría tener éxito no constituye buena fe si el acusado tenía la intención de engañar a otros haciendo declaraciones que sabía falsas o fraudulentas).

Intervención de la defensa

La abogada Silvia Pinera-Vázquez comenzó su intervención retomando su postura inicial del 4 de noviembre, cuando inició el juicio ‘No intent, no crime’ (“Sin intención, no hay crimen”). Argumentó que los 23 testigos presentados por la fiscalía no demostraron que el Dr. Mahecha hubiera cometido delito alguno. Según Pinera-Vazquez, la fiscalía se centró exclusivamente en correos electrónicos sin rastrear el movimiento completo del dinero.

La defensa planteó cuatro puntos clave al jurado:

1. Culpabilidad más allá de toda duda razonable (Guilty beyond a reasonable doubt): Insistió en que no se puede condenar a un hombre inocente cuando no se ha demostrado un crimen.

2. El destino del dinero: Afirmó que los fondos aportados por los inversionistas nunca llegaron a los bolsillos del Dr. Mahecha ni de su socio Juan Arcila, y que incluso el propio Mahecha perdió dinero en el proyecto.

3. Investigación insuficiente: Destacó que la fiscalía solo analizó 10 de las 22 cuentas bancarias relacionadas con el proyecto Quarzo Bal Harbour desde 2007, lo que dejó huecos importantes en la investigación.

4. Buena voluntad: Aseguró que, desde el inicio, el Dr. Mahecha quiso contar su versión de los hechos, mostrando disposición para esclarecer lo ocurrido, ya que él mismo se sintió afectado por las consecuencias del proyecto.

Pinera-Vazquez desestimó las acusaciones de esquema Ponzi, argumentando que no existió intención de defraudar y que un análisis de las cuentas actuales de Mahecha prueba que el dinero no está en su posesión.

Instrucciones finales

Tras las declaraciones de la defensa, el fiscal Cronin tuvo una última oportunidad de dirigirse al jurado, instándolos a considerar las pruebas presentadas y determinar la culpabilidad del acusado.

Finalmente, el juez leyó las instrucciones al jurado, aclarando que solo 12 de sus miembros deliberarían y, tras alcanzar un acuerdo unánime, entregarían el veredicto. El jurado ingresó a la sala de deliberaciones a las 12:35 p.m. y dispone de todo el tiempo necesario para llegar a una decisión.