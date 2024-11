Yo miraba en los niños los ojos de Dios: Catalina Escobar habla sobre la Fundación Juanfe

Este miércoles, 20 de noviembre, se vivió una nueva edición de Mujeres W en donde se le dio voz a una invitada que por medio de una destacada labor social transforma la realidad de niños, niñas y adolescentes más vulnerables, y también mujeres de Colombia, a través de su fundación.

Se trata de Catalina Escobar Restrepo, empresaria y cabeza de la Fundaciuón Juanfe, que está dedicada al sector social de este país, especialmente con los niños.

“A mí me cambió la historia de mi vida una niña. Vivía en Cartagena y me puse de voluntaria en un hospital público llamado Clínica de Maternidad Rafael Calvo, me vinculé como cualquier persona que quiere prestar un servicio”, inició contando la emprendedora.

Así, Escobar contó que “se llega el momento en que nos tenemos que devolver a Bogotá, estuve un año allá, y me enamoro de la gente del hospital: médicos, personas; me inspiraron mucho, pero nunca me había tocado ver morir a un niño”.

Es allí cuando explica uno de los motivos que cambiaron su vida. “Llegué un martes y pregunté por el bebe de una cuna, y luego por otro de otra cuna, y me dijeron que habían muerto. Cuando me voy a despedir de la gente de ese hospital, un hospital pobre, sin recursos y fregado por la corrupción, veo que están reanimando a un bebé”.

Comentó que luego de que el personal médico tomara signos vitales y se le comentara que el bebé estaba teniendo episodios de apnea, ella lo tomó y dijo: “sentí que se desgonzó, se me murió”.

“Ahí le pregunté a la doctora qué hubiera evitado la muerte de este bebé y me dicen que el niño necesitaba hace 48 horas un antibiótico y más cosas que sumaban 60.000 pesos, pero lo más duro fue cuando llegó la mamá porque era una niña de 14 años, me dijeron a mí de darle la noticia”, contó.

“Tiempo después murió mi hijo Juan Felipe”, infante de un año y medio de edad, al caer del balcón de su apartamento, en un octavo piso, en un accidente doméstico.

“Cuando JuanFe se cae del balcón y a mí me llaman, menos mal estaba con el conductor de mi suegro, le dije ‘vamos ya al apartamento’ y enseguida sentí a alguien a mi lado y era Jesús, solo lo pude reconocer luego de unos días, pero yo sabía que él se había muerto, JuanFe, no me habían dicho pero yo ya sabia”.

Adicionalmente, relató lo que pasó con la niñera que estaba en ese momento con su hijo Juan Felipe. “La Policía la llevó a la cárcel, pero yo dije no, a ella hay que sacarla. Fui y la saqué y le dije ‘yo te perdono. Tu cárcel está en tu consciencia, porque tú me lo descuidaste; vete a tu casa, yo te perdono, pero tienes que saber que eso lo vas a cargar tú’”.

“El odio nos trae males, eso no lo vale, tenía todo para estar resentida con una persona y culpar al mundo y lo que hice fue hacerme responsable de lo mío”, narró.

“Después de que a uno se le muere un hijo, uno pelea, peleé con él (Dios) cinco años . Yo miraba en los niños los ojos de Dios, en las mujeres los ojos de Dios ”, dijo Escobar luego de explicar el momento en que entendió por qué Dios le había quitado un hijo y el impulso que todas sus vivencias le dieron para crear la Fundación Juanfe.

Si desea conocer sobre el trabajo de la Fundación Juanfe, haga clic aquí.

Escuche la entrevista completa a continuación: