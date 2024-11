Baja en el Barcelona: Flick dice que Lamine Yamal no jugará hasta estar al 100 %

Lamine Yamal. I Foto: David Damnjanovic/DeFodi Images via Getty Images. / DeFodi Images

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado este viernes que el delantero Lamine Yamal, que arrastra una lesión en el tobillo derecho, no jugará este sábado contra el Celta, y que no se reincorporará a la dinámica del primer equipo hasta que no esté recuperado al “100%”.

“Veremos cuándo puede volver, lo importante es que regrese al 100%. Le haré la pregunta al equipo mañana si es un reto ganar sin Lamine”, ha asegurado el técnico azulgrana desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En una corta rueda de prensa de 12 minutos, el técnico ha negado que la ausencia de Lamine Yamal en Anoeta tuviera una influencia directa en la última derrota liguera contra la Real Sociedad (1-0) y ha instado a sus jugadores a adaptarse a la baja de un futbolista “muy importante”.

“Estamos un poco limitados sin Lamine, pero hay calidad y jugadores que pueden actuar en diversas posiciones”, ha valorado el preparador del conjunto barcelonista.

El técnico teutón ha explicado que Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que en las últimas semanas ya ha jugado algunos minutos tras superar una grave lesión de rodilla, está para jugar de inicio y ha avanzado que el uruguayo Ronald Araujo, que hace cuatro meses fue operado de una lesión en el tendón del músculo isquiotibial del muslo derecho, volverá a entrenarse junto a sus compañeros el próximo domingo.

Asimismo, Flick ha admitido que el defensa Andreas Christensen fue sometido recientemente a una pequeña intervención para mejorar de sus molestias en el tendón de Aquiles.

Más allá de las novedades médicas, el técnico germano prevé un “buen partido” en Balaídos, donde espera que sus jugadores regresen “con fuerza” tras el parón de selecciones.

Flick, que fue fichado este verano por el club azulgrana, ha sido preguntado por la renovación de Pep Guardiola por el Manchester City hasta el año 2027. En este sentido, ha afirmado que no se imagina estar “tanto tiempo” en un mismo club. “Tengo cuatro nietos y merecen su tiempo antes de cumplir 70. Ya veremos....”, ha dicho entre risas.

Asimismo, ha celebrado que otra leyenda del club azulgrana, Leo Messi, haya elogiado el juego que practica su equipo. “Es un honor escuchar al mejor jugador de la historia diciendo que le gusta este Barça. Sigue de cerca al equipo, tiene el corazón en este club y eso supone mucho para los jóvenes y el equipo”, ha zanjado.