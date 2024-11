El panorama de Colombia en la prevención y el autocuidado del cáncer de próstata

Gran parte de los hombres se niega a recibir tratamientos médicos que podrían ayudarlos a recuperarse de algunas enfermedades. El obstáculo prevalente es su percepción de qué es ser “un hombre real”. Así lo demuestra el estudio ‘Out of the frying pan into the fire’: a qualitative study of the impact of masculinity for men living with advanced prostate cancer’, publicado el año pasado.

Las opiniones sobre el significado de ser hombre impactan, en ese sentido, en los diagnósticos y tratamientos de enfermedades como el cáncer de próstata. En Colombia, según el último informe de la Cuenta de Alto Costo (CAC) del Ministerio de Salud, existen 65.333 casos prevalentes —es decir, vigentes al momento de realizar el estudio— y 5.793 casos nuevos diagnosticados hasta enero de 2024.

De acuerdo con la Cuenta, los hombres mayores de 65 años son los más afectados. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), por su parte, ha señalado que las muertes por la enfermedad han ido en aumento en los últimos años, pues en los primeros siete meses de este año se registraron 2.057 fallecimientos, superando las 1.957 del mismo período de 2023 y las 1.928 de 2022.

A pesar de las cifras, el 58,1% de los hombres en el país ha manifestado que no se ha realizado el examen de próstata, según el documento ‘Conocimiento, percepción y disposición sobre el examen de próstata en hombres mayores de 40 años’, publicado en la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. El 17,9% aseguró no hacerlo por vergüenza y por supuestas amenazas a su masculinidad.

La corporación Luz Rosa, que agrupa a tres organizaciones de pacientes para hablarle a la opinión pública sobre el cáncer, se pronunció frente al balance. “Es fundamental desmitificar las creencias erróneas sobre la visita al médico y la realización de exámenes como el de la próstata”, expresó Alejandra Toro, directora de la oenegé, que llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer las medidas de detección.

De acuerdo con Toro, “la detección y el tratamiento tempranos pueden lograr una tasa de supervivencia general del 99% a diez años, utilizando opciones de tratamiento adaptadas al estadio de la enfermedad y a la calidad de vida del paciente. Si consideramos también otros diagnósticos, como los relacionados con la salud mental, el número de vidas salvadas podría ser aún mayor”.

Para hablar abiertamente sobre el cáncer de próstata, a nivel mundial existe una especie de movimiento que busca que noviembre sea un mes propicio, el Movember. Luz Rosa, para continuar con su labor, se alió con la multinacional dedicada a la ciencia, la salud y la alimentación Bayer, y con la compañía santandereana de huevos Kikes para desarrollar la campaña Póngale Huevos.

Se trata de un esfuerzo entre distintos actores de la sociedad civil y el sector privado para fomentar un diálogo sobre el tema. “Muchas veces, las expectativas sociales y los estereotipos de géneros pueden hacer que algunos hombres sientan que preocuparse por su bienestar es un signo de debilidad”, mencionó la asesora médica de Bayer Liliana Torres, quien instó a “desmantelar” los prejuicios.

“Es responsabilidad de la sociedad desmantelar estos estigmas y trabajar juntos para crear un entorno que fomente el autocuidado y mejore la salud de los hombres desde la prevención y el diagnóstico oportuno de este tipo de patologías”, añadió Torres. Quienes deseen participar de la campaña podrán hacerlo con la etiqueta #PóngaleHuevos en redes sociales, con mensajes sobre la detección temprana.