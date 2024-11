Montería

El debate de control político registrado el pasado 19 de noviembre en la Asamblea de Córdoba sobre las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), sigue generando reacciones.

Esta vez, el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Jorge Bruno, dijo que el escenario se prestó para una discusión con “tinte político” y que el debate careció de seriedad.

“Quiero decir desde la organización sindical que fue una falta de respeto lo que hicieron, porque no entendimos ese debate de control político. Nos pasan una invitación el día anterior a las 4:30 p.m., no envían cuestionario y llegamos a nada; no vimos un debate de control político serio”, sostuvo el sindicalista.

“Yo firmé unos acuerdos en 2023 con el gobernador de ese momento, Orlando Benítez Mora, y queremos decirles que ahí está el tema de la alimentación escolar. Nosotros estamos haciendo vigilancia y haremos las denuncias en su momento para que sean las autoridades competentes las que esclarezcan los hechos”, agregó.

Jorge Bruno, presidente de Ademacor. Foto: captura de video. Ampliar

El presidente de Ademacor también sostuvo que “ahí lo que vimos fue una situación con más tinte político, pero nada que ver con los intereses de los niños, niñas y la educación pública del departamento de Córdoba”.

Cabe recordar que, el debate fue citado por el cuestionado diputado Gabriel Calle Aguas, quien realizó unas graves denuncias relacionadas con las raciones que se estarían entregando a los cerca de 175.000 estudiantes que se benefician con el programa en 27 de los 30 municipios de Córdoba.

En ese sentido, en medio del debate los 13 diputados del departamento recibieron lo que, supuestamente, se estaría entregando a los estudiantes en algunas instituciones educativas del departamento: un pedacito de plátano, una pequeña porción de pollo y un poquito de colada.

No vimos un debate de control político serio: Ademacor sobre debate del PAE en Córdoba. Foto: La W. Ampliar

Según el diputado Calle Aguas, en los últimos tres años se manejaron contratos por más de $250.000 millones para la ejecución del PAE, los cuales se habrían asignado de manera irregular a tres fundaciones. Sin embargo, sostuvo que la actual administración no sería responsable.

Pese a lo establecido, uno de los operadores que señaló el diputado, actualmente tendría a cargo la ejecución del programa: Consorcio Alimentos para Córdoba 2024.

“Hay una falencia en el 60% de las instituciones educativas, no tienen cómo preparar en sitio la alimentación, pero cuando vamos a la ejecución del contrato encontramos que el 95% de las raciones se contratan hechas en sitio. No se puede planificar y no se puede contratar lo que no es posible ejecutar en territorio”, dijo el diputado Calle Aguas.

Reacciones del Consorcio Alimentos para Córdoba 2024:

Tras lo expuesto, la delegada del Consorcio Alimentos para Córdoba 2024, Karen Correa, sostuvo que “la infraestructura concierne al Estado a través de la Gobernación o sus entidades adecuar cada una de las instituciones educativas en el departamento. También quiero indicar que nosotros como persona natural o jurídica, como proponente podemos participar en cualquier convocatoria pública que sea abierta por cualquier entidad. Por tanto, el hecho de que hayamos participado en diferentes convocatorias no significa que estemos dentro de un cartel que administra o está ejecutando el PAE”.

La administración departamental también reaccionó:

La Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Educación y el director del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Carlos Rodríguez, defendieron la ejecución del programa en esta sección del país.

Según la administración departamental, “el PAE 2024 ha logrado una cobertura significativa alrededor del 95%, al llegar a 1.158 sedes de instituciones educativas, aumentando en 27 los planteles atendidos en comparación con el año 2023, cuando operó en 1.131 colegios. En Córdoba se atiende alrededor de 175 mil estudiantes, entre los que se incluye la atención de 15 mil alumnos de la población indígena del departamento”.

“Este año se han entregado 21.158.930 raciones de complementos alimenticios, mientras que el año anterior la cifra fue de 14.251.339. El valor total de inversión para el programa durante el 2024 fue de $126.075.768.839, los cuales incluyen complementos alimentarios a la población beneficiada, contratación del equipo interdisciplinario para apoyo a la supervisión y la interventoría técnica, legal, contable, administrativa y financiera”, agregó.

Asimismo, aseguraron que la supervisión al PAE se ha fortalecido en lo que va corrido del año 2024.

“El programa también se fortaleció en materia de supervisión al conformar un equipo de ingenieros de alimentos que supervisan las condiciones de la preparación de alimentos, limpieza y desinfección de productos y las condiciones de saneamiento básico del lugar de preparación de los alimentos en los comedores escolares de los establecimientos educativos, para lo cual la Gobernación de Córdoba firmó un convenio con la Universidad de Córdoba”, puntualizó.

“Asimismo, se han intensificado los controles a los operadores a fin de garantizar que la minuta implementada cumpla con los estándares de calidad nutricional establecidos por la UApA. De esta manera se garantizan productos frescos y balanceados que incluyen proteína, vegetales y carbohidratos”, informó.

Sobre el estado y cantidad de raciones, la administración señaló que “para garantizar la calidad, cantidad y disposición de los alimentos, la Dirección Administrativa de Seguridad Alimentaria apoya su labor en la interventoría y en un grupo interdisciplinario competente adscrito a la Secretaría de Educación Departamental. La verificación de productos y materias primas se hace en el momento en que son despachados desde las bodegas de acopio del operador hasta los comedores escolares de las instituciones educativas, contando con los procedimientos sanitarios y la cadena de frío exigida para tal fin”.

“Finalmente, la Secretaria de Educación Departamental reconoció que la prestación de un servicio tan amplio y extenso en el territorio departamental como el del PAE, está expuesto a situaciones adversas a su misión, por eso, el grupo de supervisores ha mantenido una atención oportuna para subsanar dichos inconvenientes”, expresó la Gobernación de Córdoba.