Polémica entre ANT y alcalde de Chimichagua por millonaria finca que era de Ñeñe Hernández

Alcalde de Chiminagua pide que no se entreguen predios simbólicos a campesinos

Todo está planeado para que este viernes el presidente Gustavo Petro entregue a campesinos el polémico predio La América que tiene un valor de más 20.000 millones y está ubicado en Chimichagua, César.

Un predio que era de Inversiones López y antes de ello del Ñeñe Hernández

Pero el alcalde de ese municipio, José David Rocha Quintero, envió una carta a la Agencia Nacional de Tierras muy preocupado denunciando que podrían ser ventas de humo.

“Yo lo que estoy pidiendo es que se entreguen titulaciones a los campesinos, titulaciones reales, que si se va a entregar un predio, ese predio deba pertenecer a la Agencia o deba ser entregado a la Agencia en administración (…) Yo desconozco el tema jurídico de esa hacienda, la América, pero veo que en el certificado de libertad y tradición aparece a nombre de Inversiones Rodríguez Fuentes”, aseguró el alcalde al aire.

No obstante, ya hay una resolución de transferencia de la finca del Fondo de Reparación de Víctimas a la Agencia Nacional de Tierras.

Sin embargo, él insistió: “lo que yo no quiero es que mañana me diga un juez, señor alcalde, sírvase desalojar a estas personas que ocupan este predio porque es de fulano de tal o fue devuelto a fulano de tal. Eso es lo que yo no quiero. Llámese América, llámese Calandaima, llámese Santa María (…) hay predios que están ocupados que fueron entregados, te hablo del predio Calandaima, por ejemplo, que fue entregado simbólicamente”, remató.

Ante lo expuesto por el alcalde, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, respondió en su cuenta de “X”:

“El alcalde de Chimichagua desde el primer momento de la recuperación de la Finca la América ha estado en contra, y defendiendo los intereses de la empresa ganadera ocupante. Su comunicado no sorprende, sabemos que con el Inspector de Policía están ejecutando acciones en contra de los campesinos. Toda la expresión del poder gamonal y servil en manos de cuidar el latifundio que por ley y la justicia le debe pertenecer a las víctimas”.

Asimismo, respondió en este audio:

Escuche la entrevista completa con el alcalde a continuación