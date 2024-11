Canciller Murillo: “las elecciones en Venezuela no fueron completamente libres”

Durante su visita a Yopal, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, expresó nuevamente la posición del Gobierno colombiano frente a la situación política y social en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales que aparentemente dieron la victoria a Nicolás Maduro. El alto funcionario aseguró que el proceso electoral en el país vecino no fue “completamente libre”.

“El presidente Petro ha sido muy claro en este tema. Las elecciones tuvieron un elemento gris, porque no fueron completamente libres por dos factores : las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que incluso afectaron a candidatos del gobierno, y la actitud del gobierno venezolano, que acorraló a figuras de la oposición”, dijo Murillo.

El canciller reiteró que estas circunstancias externas terminaron afectando los procesos electorales debido a la presión que generan.

“Esto enrareció el ambiente y no permitió garantías para todos los participantes en el proceso. Al no permitir esas garantías, el proceso electoral no fue plenamente libre”, puntualizó.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro, en medio de su participación en el G20, comentó a un medio brasileño que se deben presentar las actas que le dieron la victoria a Maduro y que el pueblo venezolano sabrá que, “es poniéndose de acuerdo entre ellos como librarán a su país de agentes perjudiciales para su sociedad, procedentes de potencias mundiales más interesadas en el petróleo que en cualquier otra cosa. Desde esta perspectiva, creo que la parte colombiana debe insistir en una salida política”.