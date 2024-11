¿Qué implica el tribunal de cierre que propone Petro? Senador Correa responde

El senador José Antonio Correa, del Partido de la U, habló en W Fin de Semana, sobre las manifestaciones en contra del presidente Gustavo Petro, afirmando que “están en todo su derecho a su hacerse parte del ejercicio de la democracia”.

Además, afirmó que se ve “un país que sigue polarizado, un país en el que nadie puede tener la verdad absoluta, ni Gobierno ni oposición, y por supuesto, nosotros creemos que el Gobierno está haciendo cosas muy importantes, sí, hay otras por corregir y por supuesto, todas estas marchas sirven de retroalimentación positiva para mejorar un Gobierno”.

Puede leer: Petro presentará proyecto de ley para crear un tribunal de cierre

Asimismo, también conversó sobre la idea de Gustavo Petro de crear un tribunal de cierre para el conflicto.

“Hemos radicado muy recientemente un proyecto de ley, hace menos de un mes, que busca 5 aspectos fundamentales”, reveló.

El fortalecimiento institucional del proceso de Justicia y paz. La reparación integral de las víctimas. El cierre definitivo de esta jurisdicción. El fortalecimiento de los procesos y procedimientos dentro de este mecanismo de Justicia. La incorporación de terceros y agentes del Estado no vinculados con las Fuerzas Militares.

“Este es un proyecto que busca admitir no solamente terceros y entiéndase como terceros aquellas personas que no formaron parte de organizaciones de grupos armados, pero que contribuyeron de manera directa e indirecta a la comisión de delitos dentro del marco del conflicto, siempre que contribuyan a la reparación y la no repetición”, dijo.

Y agregó: “Aquí hay algo muy importante. Lo que buscamos es mecanismos de celeridad. Es una ley que nace en el marco de la justicia transicional, pero en el transcurrir de la misma aplicabilidad se da a través de sentencias, a través de fallos, a través de jurisprudencias y a través de la ley 906″.