Benedetti es un hombre hábil y capaz con los asuntos políticos: embajador Roy Barreras

En los micrófonos de La W, el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, quien forma parte del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, habló sobre la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño como asesor político del mandatario.

Barreras confirmó que, pese a haber tenido una reunión de más de tres horas con el presidente Gustavo Petro, solo se enteró de la decisión por los medios de comunicación. Resaltó las cualidades de Benedetti, quien se mueve como pez en el agua en el mundo político.

“(…) Me enteré por los medios. El jueves hablé con el presidente Petro durante más de tres horas, y él no tuvo a bien contarme que esa decisión estaba en marcha. Me pareció una decisión sorpresiva. Es una decisión del fuero presidencial y, seguramente, Benedetti hará tareas en las regiones y en el Congreso. (…) Lo que sé es que Armando Benedetti es un hombre hábil y capaz de coordinar asuntos en la política. Prestará un servicio muy importante”, dijo Barreras en W.

Así las cosas, Barreras, quien también es cercano a Petro, podría regresar a Colombia, ya que el diplomático continúa evaluando su futuro en medio de las jornadas electorales que se avecinan de cara al 2026.

