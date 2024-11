No era el hombre del que se ha hablado: General Rincón sobre muerte de Juan Felipe Rincón

Bogotá

El general William Rincón, inspector de la Policía Nacional, despidió a su hijo durante una ceremonia realizada en el centro religioso de la institución, en la calle 63 con carrera 56, en Bogotá. Al evento asistieron altos mandos de las fuerzas militares y policiales, incluidos exdirectores de la Policía Nacional como Juan María Marcelino Gilibert, Henry Sanabria y Rodolfo Palomino, además de generales y coroneles activos y en la reserva.

En el marco de la ceremonia, que culminó con el traslado del féretro al cementerio Jardines del Recuerdo, el general Rincón se dirigió a los presentes para darle un ultimo adiós y rechazó las versiones que han circulado en los últimos días sobre su hijo. “Mi hijo no era el hombre del que se ha hablado en los últimos días (...) Sí cometió un error, no puede ser juzgado la gente no lo puede juzgar”, afirmó.

#NoticiaW | Tras las exequias de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, su cuerpo está siendo trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de la ciudad. Su padre acompañó personalmente el féretro hasta la carroza fúnebre. pic.twitter.com/30heyRGtKq — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 26, 2024

El oficial también hizo un comentario sobre la situación del país: “No entiendo a Colombia, aunque la amo”, expresó.

El acto fue acompañado por representantes de otras fuerzas, como la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, quienes manifestaron su respaldo al general Rincón. La ceremonia concluyó en el cementerio, donde familiares y amigos participaron en el sepelio.