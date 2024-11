Petro: “Ferrocarril Puerto Gaitán – Villavicencio estará en manos de los militares”

El presidente de la República, Gustavo Petro, en su intervención en el Congreso Nacional de la Infraestructura #21, confirmó que ya se hacen los primeros estudios para que se haga un tren entre Puerto Gaitán – Villavicencio, como el inicio de la idea de desarrollar el sistema férreo del país.

Así mismo, el mandatario confirmó que ese proyecto estará a cargo de los militares, agregó “lo van a hacer los militares; porque hemos empezado a preparar el Batallón de Ingenieros no solamente en el arte militar de puentes, etcétera, en zonas de combate, sino en este tipo de áreas, que aprenda a hacer obras públicas”. Se debe recordar que hace un año, W Radio advirtió que la reactivación del sistema férreo del país en gran parte iba a estar en manos del Ejército, lo cual se confirma con las palabras del presidente Petro.

El presidente Petro, explicó que esta línea férrea, hace parte de la idea que ha tenido de juntar el Pacífico con el Caribe, asegurando que es una idea de desarrollo de infraestructura rentable, tal cual como en su momento lo fue el Canal de Panamá.

De igual forma, el primer mandatario explicó que el país está cambiando su modelo de desarrollo económico, poniendo como ejemplo que “la economía colombiana cambio el carbón por el turismo”, agregó que el modelo económico de Colombia ligado al petróleo y el carbón “no generó un desarrollo, produjo desigualdad, mucha violencia y no produjo un excedente de ahorros como otros países”, en su pronunciamiento, aseguró que se critica a Venezuela, pero que en Colombia no se sabe que paso con la riqueza petrolera y carbonera.

Sobre esa idea, el presidente Petro planteó que Colombia necesita una reestructuración de su infraestructura, ya que se debería desarrollar sobre sectores como la agricultura, explicando que la infraestructura actual se hizo sobre la riqueza petrolera y carbonera y que esto significó que “desarrollamos carreteras sin contenido de sociedad, el país no desarrollo”.

Finalmente, en su exposición, el primer mandatario del país aseguró que en el desarrollo vial 4 generación y 5 generación se generó un gasto de 100 billones de pesos y que para el desarrollo férreo, la Nación ahora tendrá que gastar unos 60 billones de pesos.