“Todo el esfuerzo se perdió”: excanciller Marta Lucía Ramírez sobre visas para Reino Unido

Este martes, 26 de noviembre, se conoció que el Reino Unido volverá a pedir visa a los colombianos que deseen visitar ese país, según confirmó en los micrófonos de La W el embajador de Colombia en dicho país, Roy Barreras, quien dijo que hubo una reunión y allí se comunicó la situación que hoy varios lamentan.

Es importante recordar que el anuncio de que los colombianos ya no necesitarían visa para ingresar al Reino Unido ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, mientras Marta Lucía Ramírez era canciller y vicepresidenta, motivo por el cual ella misma se pronunció sobre estos hechos.

“Esta decisión representa un retroceso significativo en los logros alcanzados. Es totalmente inaceptable que un esfuerzo que hicimos durante el gobierno anterior se haya perdido. Este beneficio nos lo dieron a nosotros a finales del gobierno anterior y en apenas dos años de se ha perdido, la eliminación del visado fue parte del tratado de comercio que hicimos post-Brexit con el Reino Unido por su importancia para Colombia”, aseguró la exvicepresidenta Ramirez.

La eliminación del visado ocurrió durante la gestión de quienes fueron embajadores de Colombia en Reino Unido durante el gobierno Duque-Ramírez, Antonio José Ardilla y Álvaro Gómez, de la mano del entonces embajador de ese país en Colombia, Collin Martin Reynolds.

“Este acuerdo suponía la obligación de Colombia de trabajar en un compromiso de corresponsabilidad para evitar la migración irregular de colombianos en el Reino Unido, como lo vemos ahora, abuso de las solicitudes de asilo y refugio sin ninguna acción preventiva por parte del Gobierno Petro”, agregó.

Gobierno Petro sabía de la decisión del Reino Unido sobre el visado

Según explicó la excanciller Marta Lucía Ramírez, las autoridades colombianas sabían de esta decisión del Reino Unido, pero optaron por guardar silencio.

“Petro tocó este tema con el primer ministro británico en los pasillos del G20 porque su embajada en Londres no hizo la tarea; esto no se toca en una reunión improvisada corredor, esto lo debió hablar formalmente el embajador, Roy Barreras, con la Cancillería de Reino Unido”, aseguró.

Asimismo, expresó sus críticas con la gestión de Barreras en su embajada, comentando que no está llevando correctamente su gestión en el exterior por seguir pendiente de la política interna.

“Roy Barreras está más tiempo en Colombia, haciendo contactos políticos, que trabajando en su deber, si tanto quería estar en Colombia no debió aceptar esta embajada (…) Si las personas salen del país es porque huyen de gobiernos que no generan oportunidades, no garantizan empleo ni educación, y que además, afectan la democracia”, aseveró.

Finalmente, en un comunicado compartido, calificó como incorrecta la decisión del presidente Petro de responder con la exigencia de visa a los ciudadanos británicos.

“Aunque el principio de reciprocidad es válido, anunciar la exigencia de visa a ciudadanos británicos de forma inmediata y poco estratégica no contribuye a una eventual renegociación de esta medida. Estas decisiones deben tomarse con visión diplomática y siempre priorizando los intereses del país (…) Mala época para la política exterior de Colombia”, concluyó.