“Vencí el síndrome de la impostora”, Natalia Sanint habla de su show de comedia

Natalia Sanint es una de las comediantes más reconocidas del país, pues además de desempeñarse como locutora, también ha creado su propia obra de teatro, la cual ha agotado varias funciones.

Para contar más sobre este exitoso proyecto escénico, la humorista pasó por los micrófonos de Mujeres W de W Radio y habló sobre cómo hacer de la edad un tema de comedia.

Sanint reveló que su sueño siempre fue convertirse en abogada, sin embrago, encontró en la comedia una profesión que le apasionaba mucho. “No tuve la posibilidad de haber estudiado en la universidad, yo quería ser abogada (...) Pero me empezó a dar plata el humor y dije: ‘Dios me dio este don y de él puedo vivir ¡qué maravilla!’” explicó.

En la conversación, Sanint dio un adelanto de lo que se trata su show de Stand Up Comedy, llamado ‘Tengo 40′. “Usted no es sino que cumpla 40 y al otro día comienzan a cambiar las cosas (...) Comienzan los achaques”, afirmó, explicando que en el show se hace humor con esos momentos de la vida cotidiana que empiezan a suceder al cumplir 40 años.

Además, recordó el momento en el que decidió crear un show para presentar en teatro. “Llevo 23 años haciendo radio, imitando, pero no me atrevía a hacer un show en tarima”, expresó, sin embargo, esto cambio luego de un taller de comedia, en el que encontró la que sería su puesta en escena.

“Vencí el síndrome de la impostora, porque lo tuve 39 años de mi vida (...) Me declaro vencedora en ese tema de la tarima porque dije ‘Lo voy a lograr y si me va mal no importa, seguiré haciéndolo y si no funciona, pues vuelvo a escribir otra cosa’”, afirmó Sanint.

Escuche la entrevista completa a continuación: