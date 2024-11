Gobernador de Antioquia: “todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo sirve”

Ante el proyecto de Reforma al Sistema General de Participaciones, el gobernador de Antioquía, Andrés Julián Rendón, dio su punto de vista durante el Congreso Nacional de la Infraestructura XXI, dejando claro que el proyecto cuenta con todo su apoyo, ya que le parece buena idea que el país se descentralice en la repartición de recursos.

En sus declaraciones, el gobernador Rendón dijo que “ todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo sirve . Nosotros tenemos que seguir avanzando en esa tarea. El referendo que viene promoviendo un grupo de amigos de las regiones de la autonomía precisamente afianza eso, la autonomía”, dijo.

Añadiendo, a su vez, que el “Sistema General de Participaciones (SGP), así se incremente en los recursos, implica seguir dependiendo del Gobierno Nacional central con muy poca discreción a la hora de aplicar los recursos, un período de transición excesivamente largo, unas necesidades, además, de tener que aprobar una ley de competencias para que tome efectivamente el lugar el cambio constitucional”.

Así mismo, aseguró que la reforma también busca que tributos importantes como renta y patrimonio pasen de una vez a manos de los departamentos y el distrito capital y que, aunque “tiene un periodo de ajuste por dos años, comparten un propósito de quebrarle el espinazo al centralismo y adelgazar el nivel central”.

El gobernador Rendón, también aseguró que actualmente el Gobierno Nacional tiene un “tren burocrático” en muchos puntos en que no debería tenerlo y que a su vez evitan que los entes territoriales, departamentales y municipales mejoren en sus funciones, por lo que se necesita que eso se convierta en un punto a trabajar.

Argumentó que los departamentos del país no tienen los recursos para atender las necesidades de sus poblaciones “en los últimos 24 años el centralismo prácticamente le zarpó a las regiones cerca de 400 billones de pesos y qué ha cambiado en el país de cuenta del brazo centralizador, por el contrario, departamentos como Antioquia tienen hoy más del 90% de sus municipios donde si el departamento no concurre con una obra de inversión importante allí no habrá algo que transforme la vida de la gente transforme el territorio”.

Al consultar otros gobernadores sobre el tema, como fue el caso de Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle y del gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, también se encontró apoyo unánime a la Reforma al Sistema General de Participaciones, asegurando que es necesario que las regiones tengan la posibilidad de manejar los recursos que requieren para dar soluciones a las diferentes problemáticas que afrontan.

A su turno, la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo: “a las regiones nos están dando muchas competencias, pero sin recursos; le doy un ejemplo, solamente el PAE, el PAE es una iniciativa nacional muy buena y es muy importante, pero por ejemplo al Valle del Cauca nos cuesta 80 mil millones de pesos al año y solamente nos dan 20 mil millones, los otros 60 mil los ponemos en las regiones”.

El gobernador Verano agregó que la autonomía sin recursos no sirve y explicó que “en Colombia que es lo que ha sucedido, solamente el Gobierno Nacional es el que tiene las rentas poderosas, cuáles son las rentas poderosas: IVA, el impuesto a la renta y el impuesto de aduanas, esos son los tres ingresos más poderosos; los municipios viven del impuesto a la industria y comercio y de impuesto predial que no es tan fuerte y poderoso como las otras tres rentas; pero es que los que sí son tremendamente débiles son los departamentos, porque dependen de unas rentas arcaicas que son de la época de la colonia, que son las rentas al tabaco, la renta de los rones, las rentas de una serie de aspectos que sinceramente están pasados de moda y con unas inmensas dificultades”.