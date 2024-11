ADRES advierte sobre retraso de $300 mil millones en facturación de la Nueva EPS

La Nueva EPS enfrenta una grave situación financiera que podría comprometer la prestación de servicios de salud a sus usuarios. Según la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la EPS acumula cinco meses sin radicar facturas, lo que ha generado un represamiento de recursos por un total de $300 mil millones.

Un retraso crítico en la radicación de facturas Jairo Tirado, Director de Otras Prestaciones de la ADRES, informó que desde mayo de este año la Nueva EPS no ha presentado ninguna factura, a pesar de la implementación del mecanismo de giro directo a los prestadores de salud.

Este mecanismo exige que las EPS envíen mensualmente las facturas para que los recursos puedan ser girados directamente a hospitales y clínicas. Sin embargo, los “problemas operativos y administrativos” alegados por la Nueva EPS han impedido el cumplimiento de este proceso. “Si no presentan las facturas, no podremos girar esos recursos. La normativa es clara: sin documentación no podemos liberar los fondos”, enfatizó Tirado, subrayando la gravedad de la situación.

El impacto de este retraso podría ser significativo. Los $300 mil millones retenidos representan cinco meses de recursos esenciales que, de no ser asignados oportunamente, podrían comprometer la atención de los afiliados y la estabilidad financiera de la red de prestadores.

Ante la urgencia, la ADRES y la Nueva EPS han sostenido varias mesas técnicas para diseñar una solución. Según Tirado, en la más reciente reunión se acordó un plan de trabajo que permitiría a la Nueva EPS comenzar a radicar las facturas pendientes a partir de la próxima semana. La ADRES espera que este acuerdo se cumpla de manera estricta para evitar mayores afectaciones.

Esta falta de presentación de facturas no solo implica un retraso en los pagos, sino que también podría agravar la ya compleja situación del sistema de salud colombiano. “Estos recursos son fundamentales para garantizar la operación de los servicios y la atención oportuna a los usuarios”, advirtió Tirado.

Desde Nueva EPS precisaron que no se ha impartido instrucción alguna sobre suspensión de giros a la red de prestadores, ni sobre la interrupción de la prestación de los servicios de salud a la población afiliada. Además aseguraron que se garantizará la continuidad de la operación, en virtud a las órdenes dadas por la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco del proceso de intervención.