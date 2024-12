Estos son los chats que faltaban entre Juan Felipe Rincón y la niña menor de 10 años

Bogotá

W Radio obtuvo en exclusiva las conversaciones faltantes entre Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, y María José, una menor de 10 años. Estos mensajes forman parte de los elementos probatorios que la Fiscalía utilizará para esclarecer los hechos.

El intercambio de mensajes comenzó el 15 de noviembre de 2024 a las 2:10 p.m. La primera en establecer contacto fue la menor, María José Sotelo, utilizando el perfil de su madre, Katherine Sotelo Torres. En los mensajes iniciales, se evidencia que ambos se conocían previamente.

Cuando María José le pregunta a Juan Felipe su edad, él inicialmente responde: “Tengo 17 años”. Sin embargo, poco después admite tener 22 años. Por su parte, la niña afirma primero tener 12 años y luego corrige: “No, en realidad tengo 11″. Según su familia, María José tiene 10 años.

Chats entre Juan Felipe Rincón y menor de 10 años Ampliar

Chats entre Juan Felipe Rincón y menor de 10 años Ampliar

A pesar de las diferencias de edad, la conversación continúa de manera fluida. La menor le pregunta si tiene novia; él responde que no. Ella comenta: “A mí me dejan tener novio, pero es mejor estar soltera”. En tono de broma, María José le dice: “Eres un viejito”, pero añade: “Mentira, sigues siendo medio joven”.

La interacción avanza cuando ella lo invita a jugar “Verdad o Reto”. Juan Felipe acepta y le pide que le envíe una nota de voz, a lo que ella responde con un audio de tres segundos. Luego, ella le pide una foto sin filtros; él accede y envía una imagen con visualización de una sola vez. Además durante las conversaciones se puede ver como sostuvieron videollamadas hasta por 23 minutos.

Chats entre Juan Felipe Rincón y menor de 10 años Ampliar

Chats entre Juan Felipe Rincón y menor de 10 años Ampliar

La conversación se extiende hasta cerca de la medianoche, momento en que la menor se despide diciendo que no puede hablar más. Al día siguiente, María José retoma el contacto y le propone seguir jugando. Esta vez, él le pide un video. Aunque ella inicialmente duda por estar “desarreglada”, finalmente envía un video en blanco y negro.

El 16 de noviembre, María José le comparte una publicación donde aparece su amiga Sara Bolaños, de 15 años. Le dice: “Es mi amiga, te la puedo presentar”, acompañando el mensaje con emoticones. Juan Felipe pregunta la edad de Sara; la menor responde primero “18″, pero luego corrige: “Mentiras, 16″. También menciona a su hermana, diciendo que tiene 12 años. Cuando él le pregunta su propia edad nuevamente, ella admite: “Tengo 11, te mentí antes”.

Ampliar

Ampliar

Ante la revelación de la verdadera edad de María José, Juan Felipe expresa sorpresa: “¿Tienes 11?”. Ella responde: “Para que veas que puedo engañar a las personas”. A pesar de ello, la conversación prosigue. Él comenta: “Eres muy pequeña, contigo no sé de qué hablar”. Ella replica: “Solo somos amigos, si quieres me bloqueas y ya no te escribo”.

En otro momento, él sugiere verse en persona. María José propone: “Puedes venir al Quiroga, hay un parque al lado de una iglesia y nos podemos ver ahí”. Juan Felipe responde: “Mejor si tomas una moto y vienes, yo te regreso si acaso”. Ella se niega: “Primero, soy menor de edad; segundo, no me gusta ir a casas ajenas”. Él insiste: “No te dije en mi casa, te dije cerca”.

Ampliar

Estos chats, revelados en exclusiva por W Radio, son parte fundamental de la investigación que adelantan la Fiscalía y las autoridades judiciales.

Este lunes 2 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de medidas de aseguramiento contra Andrés Camilo Sotelo, señalado como responsable del disparo que acabó con la vida de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Osvaldo Rincón Zambrano, director de la Inspección Nacional de Policía, allí los abogados del general y su exesposa solicitaron su intervención dentro de la audiencia para contar su versión de los hechos.