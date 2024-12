Corte Suprema allanó oficina de Karen Manrique, pieza clave en escándalo de la UNGRD

Desde las 8:00 de la mañana de este miércoles 4 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia allanó la oficina de la congresista Karen Manrique, una de las piezas clave en el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que salpica al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y a la Comisión de Crédito Público.

El allanamiento, realizado en las instalaciones del Congreso, es parte de una investigación en la que la Corte Suprema busca recolectar pruebas que permitan esclarecer las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la UNGRD.

Recordemos que Manrique, representante a la Cámara por Arauca, acudió a la Corte Suprema de Justicia el lunes 2 de diciembre para rendir indagatoria en el marco de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos vinculados a la UNGRD. Durante la diligencia, la congresista decidió acogerse a su derecho a guardar silencio, decisión que, según su abogado Andrés Garzón, se tomó debido a la falta de claridad sobre las imputaciones recientes en su contra.

Garzón explicó que la defensa aún no tiene información detallada sobre las nuevas acusaciones, ni sobre las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien también ha optado por no hablar en el proceso. En cuanto a los presuntos chats mencionados por la exasesora María Alejandra Benavides que implicarían a Manrique en la gestión de recursos para Arauca, el abogado aseguró que no tenía conocimiento de su contenido.

Así, el abogado añadió que cualquier pronunciamiento sobre las declaraciones de la exasesora Benavides correspondía a su estrategia de defensa y destacó que estos elementos serán analizados en el curso de la investigación.

Sobre las reuniones de Manrique con funcionarios de Hacienda y otros ministerios, Garzón defendió esas interacciones como parte del trabajo legítimo de los congresistas.

“Los parlamentarios siempre hablan con Hacienda y otras entidades para gestionar recursos para sus regiones. Esto no es irregular ni constituye un delito, es parte de sus funciones”, afirmó. Además, subrayó que todas las actuaciones de Manrique estuvieron dentro del marco de la ley y que no hubo irregularidades en los procedimientos.

La defensa de Manrique insistió en que, una vez se conozcan con claridad las imputaciones, la congresista rendirá su declaración y explicará detalladamente los hechos.

Otras declaraciones clave

En el marco de esta investigación, la Corte Suprema citó a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, para rendir testimonio este jueves 5 de diciembre a las 2:00 de la tarde ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez.

Benavides es considerada una testigo clave, pues previamente declaró ante la Fiscalía que el ministro Bonilla tenía conocimiento de las irregularidades.

En su testimonio, revelado por Noticias Caracol, Benavides afirmó: “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar”. La exasesora también expresó su desconcierto al verse implicada en el entramado de corrupción y detalló la supuesta participación del jefe de la cartera económica.