UNIDIPLO rechazó señalamientos de Petro a funcionarios de sindicatos sobre ser “oligarcas”

Por medio de una carta abierta, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) rechazó los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro a los funcionarios de los sindicatos de la Cancillería, quienes en su mayoría son diplomáticos de carrera. El mandatario los calificó como hijos “de oligarcas que solo van a pasear”.

“Expresamos de manera contundente que los diplomáticos de carrera no somos una élite cerrada ni un grupo privilegiado. Nos caracteriza la preparación y el compromiso con el servicio público al que le dedicamos nuestra vida. No tenemos apellidos de abolengo, no representamos intereses ni ideologías partidistas, no respondemos a caciques ni a familias con poder; SOMOS PARTE DEL PUEBLO Y TRABAJAMOS PARA SERVIRLE A ÉL”, dice la comunicación.

Entre tanto, reiteraron la invitación al presidente Petro para que se reúna con ellos y conozca el trabajo del sindicato.

“(…) nuestra invitación es a que nos conozca más de cerca, a que escuche nuestras historias y pueda comprender de una mejor manera nuestra labor. De seguro, esto le permitirá entender la diferencia entre los diplomáticos de carrera y los nombramientos políticos, y quizás así logremos mostrarle por qué no somos parte de la oligarquía”, puntualizaron.

También, en el comunicado hablaron del esfuerzo, el mérito y la preparación de las personas de carrera diplomática.

“A diferencia de un buen número de personas que fueron designadas por su Gobierno, algunas de ellas con apellidos de abolengo y miembros de familias tradicionales, nosotros estamos en el servicio exterior por mérito, no por ‘palanca’. Y no solo estamos en Miami, Nueva York, París o Madrid: también estamos en Esmeraldas, Beirut, Tel Aviv, Manila, Guangzhou, San Antonio del Táchira, entre muchos otros lugares, sirviendo al Estado y a nuestros connacionales. Con tristeza vemos cómo, en público, usted nos llama ‘súbditos’. Viéndolo en perspectiva, tal vez sí lo somos: somos súbditos del Estado Social de Derecho, de la transparencia y del servicio público de carrera basado en el mérito”, agregaron.

Finalmente, aseguran que no se ha respetado la carrera diplomática tal y como el presidente Petro lo prometió en su campaña presidencial.

“Durante su campaña, usted prometió fortalecer la carrera diplomática y consular; prometió hacer un cambio en estas prácticas históricas que tanto daño le han hecho a nuestro país y nosotros señor presidente, creímos en ese cambio. Pero hoy, lamentablemente, vemos solo una promesa incumplida a la carrera diplomática y consular, al sueño de muchos colombianos y colombianas que la única oportunidad de acceder a un cargo diplomático y consular es a través del mérito”, concluyeron.