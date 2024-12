“De todo existen pruebas en WhatsApp”: Víctor de Aldama sobre caso Koldo

El empresario español Víctor de Aldama, ficha clave del caso Koldo que ha revelado ante la Audiencia Real que pagó comisiones en efectivo a altos cargos, se refirió en primicia para La W a sus declaraciones tras haber sido dejado en libertad de la cárcel de Soto del Real en Madrid, España.

En cuanto a su declaración voluntaria y su salida de la cárcel, De Aldama aseguró que ese día en específico él no presentó ninguna prueba ante el juez, pues para ese entonces solamente había dado indicios.

En cuanto a la prueba que sí fue presentada el pasado 4 de diciembre, una promesa de negocio de un apartamento el cual, según el empresario, es la confirmación de que con esos $1.9 millones de euros le estaba pagando al ministro por futuras adjudicaciones, De Aldama declaró: “Nadie firma un contrato de alquiler cuando hace una compra por $600.000 euros de un alquiler en el que no está el que no habita (…) servía como garantía para pagar lo que él iba a entregar”.

“Estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba: el sobre con el dinero y el cuchillo clavándose en el pecho no existe. Aquí hay una prueba con la firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita, eso es más que suficiente como prueba, porque, si no, ¿para qué lo alquila si no lo paga y no lo habita? Es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones (…) hay una prueba, está ahí, es palpable y suficiente”, indicó.

Sobre por qué decidió reconocer su participación en el entramado criminal, el empresario Víctor de Aldama reconoció que llegó un momento en el cual él no solamente se cansó de pagar sobornos a estas personas, sino de que “abusen de mi persona y de que me traten como me tratan”.

“Me canso de que pierdan la lealtad, de que haya dos señores como Koldo y Ábalos por todos los platós de los medios contando diez versiones diferentes y engañando a todo el mundo, metiéndome en follones que no son míos”, expresó.

Además, sostuvo que espera que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España), cuanto antes, “entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado como en la cena de Jesucristo”.

Así, De Aldama reconoció que de todo existen pruebas en WhatsApp “excepto de Santos Cerdán (diputado del Congreso de los Diputados), no tengo su WhatsApp ni su contacto”.

Así mismo, De Aldama se refirió a la razón por la que Cerdán lo visitó el pasado 4 de diciembre: “Él dice, o he escuchado, que ha ido por dos camisas. No sé, hay muchas sastrerías en Madrid para que vaya a mi edificio por dos camisas, además me sorprende que sea en horario de trabajo y con su carro oficial, pero bueno, que lo explique él”. También aseguró que no se vio con él.