Fiscalía abrió una noticia criminal por anónimos entregados a Ricardo Bonilla sobre Urrá

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la tarde de este jueves que el pasado 16 de octubre se abrió una noticia criminal a raíz de los anónimos sobre los presuntos hechos de corrupción que se habrían registrado en la hidroeléctrica de Urrá y que fueron entregados por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien en las últimas horas presentó su renuncia al cargo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción hace las valoraciones de los anónimos y de las fotografías entregadas al exministro de Hacienda en los anónimos conocidos por W Radio.

W Radio tuvo acceso al documento anónimo de siete páginas que radicó Ricardo Bonilla ante la Fiscalía General de la Nación, en el que se muestran las polémicas fotos entre Nicolás Alcocer Petro, los dueños de la empresa Luxim, que construye el Parque Solar Urrá 19.9 en Córdoba y la empresa interventora.

El anónimo firmado por la ‘Izquierda de Córdoba Unida por Colombia’ advierte que la empresa Luxim Ingeniería S.A.S., cuya representante legal es Luz Amparo Muñoz Petro, está a cargo de la construcción del Parque Solar Urrá 19.9, que actualmente presenta retrasos de dos años y medio en las obras.

Así se lee en el documento entregado al ministro Bonilla:

· “La empresa Luxim Ingenieria S.A.S., empresa que construye el parque solar Urrá 19,9, que a la fecha tiene un atraso de 2 años y medio y ha sido incapaz de culminar la construcción del parque. Este contrato se ejecutó en la presidencia de Iván Duque y el presidente de la entidad era el ingeniero Rafael Piedrahita, de la casa Chagüi. Esta empresa cuenta con representación legal de Luz Amparo Muñoz Petro, familiar del presidente y muy cercana al señor Nicolás Alcocer Petro”.

Precisamente, en la fotografía que se adjunta, aparecen al lado de Nicolás Alcocer Petro dos personas a quienes identifican como Lucía Muñoz Petro y su esposo David Cerón, quien al parecer es el accionista principal de Luxim, “de quien nos cuentan ha realizado distintas amenazas a los actuales directivos de Urrá por sus contactos en el alto Gobierno y su relación estrecha con el hijo del presidente, y exige beneficios a los directivos y a la junta directiva en procesos licitatorios”.

El anónimo advierte que se han ejercido supuestas presiones a la junta directiva y aunque recalca que “no se ha dejado amedrentar, sí ha sido permisiva”.

Igualmente, adjuntan varias fotografías con las que buscan evidenciar los paseos en los que aparentemente habrían compartido Nicolás Alcocer Petro y la pareja de esposos junto con una mujer a la que llaman Valentina Alcocer.

Al parecer, la relación de Alcocer Petro va más allá de la hidroeléctrica de Urrá. También se le ve posando al lado del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia; el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; representantes de Power China y su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en la inauguración de un parque solar en la refinería en Cartagena.

¿Cuáles serían los intereses de Nicolás Alcocer Petro en Urrá?

Fuentes le aseguraron a W Radio que los intereses de Nicolás Alcocer Petro son políticos, “que allí en Córdoba no se mueve, al parecer, nada sin su autorización”.

Estos intereses serían específicamente para ayudar a subir a la Gobernación de Córdoba a uno de sus amigos más cercanos, Gabriel Calle Aguas, quien ahora es diputado de la misma región.

Cabe resaltar que Andrés Calle hace parte del Clan Calle, quienes tendrían gran manejo de Córdoba y de Urrá, con su ficha, el señor Ángel Delgado, secretario general de la hidroeléctrica y a quien le hicieron traspaso de poderes.

¿Cuál es el conflicto entre el consorcio chino Lux Power y la hidroeléctrica Urrá?

En septiembre de este año, W Radio reveló el documento en el que el consorcio reclama al entonces presidente de la Hidroeléctrica de Urrá, Rafael Amaya del Vecchio, por el desequilibrio financiero por más de $30.000 millones como consecuencia de la obra del Parque Solar Urrá en Córdoba.

El consorcio informó sobre este desequilibrio el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2021, apenas para que incorporaran cláusulas de reajuste de precios por parte de la hidroeléctrica y esto se ignoró.

En esta carta dice:

· “Al momento de presentar la oferta, la utilidad prevista para este proyecto era del 30%, que nunca se percibió. Siempre hemos trabajado exclusivamente para cubrir costos. Este lucro cesante, teniendo en cuenta el valor real del contrato, asciende a treinta mil novecientos millones de pesos ($30.900.000.00); es decir, los sobrecostos más el lucro cesante ascienden a sesenta mil novecientos millones de pesos ($60.900.000.000.00)”.

· A pesar de esto, Lux Power ha podido cumplir con casi el 99% del proyecto, pero lo que le falta lleva más de seis meses quieto, frenado, y su futuro es incierto hasta el momento.

Lo que piden de manera urgente es que se asigne un perito para que lleve un análisis objetivo de los documentos que probarían que en efecto el consorcio está pasando por un desequilibrio por culpa de Urrá, porque dicen, una vez más, que no pueden asumir esta gran carga económica.

En el anónimo se menciona al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa:

· “Vaya sorpresa que los dos interesados en la intervención de Urrá (Nicolas Alcocer Petro y Ricardo Roa) sean quienes tienen relación más estrecha con la empresa Luxim y con Power China. La triste conclusión, ministro de lo aquí planteado, es que parece que hacer las cosas bien en este gobierno se premia con ataques a los funcionarios honestos y permisividad a los bandidos”.

En el documento se lee que supuestamente David Cerón es el propietario de la interventoría Consorcio Interparque Solar.

Se adjuntó además una fotografía en la que Valentina Alcocer nuevamente aparece con la pareja de esposos (Lucía Muñoz Petro y David Cerón).

“Se ve a la señora Lucía Muñoz Petro, al señor David Cerón y a la señora Valentina Alcocer acompañados del señor Leonardo Boom, representante legal del Consorcio Interparque Solar, la interventoría del Parque 19,9; nos cuentan que ambas empresas son propiedad del señor Cerón”.

Al respecto, agregan que:

“También llega a nuestros oídos que el señor David Cerón, no contento con los incumplimientos actuales, se encuentra ejerciendo presión sobre la junta directiva de la empresa, ya que la administración no le presta ninguna atención, en exigir ser el ganador de la licitación del Parque Solar Inti 2, esto lo busca en apoyo con sus amigos Nicolás Alcocer Petro y el señor Ricardo Roa, amenazando a la administración constantemente con la intervención de la compañía, pero no solo estos lleva constantes mensajes a la casa de Nariño, también sus aliados el Senador Julio Chagüi, el senador José David Name y el senador Marcos Daniel Pineda llevan estas proposiciones al palacio, que gran sorpresa que estos son los que más atacan a URRÁ y a la familia Calle, los únicos que apoyaron al gobierno en todo el departamento”.